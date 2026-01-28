Logo
Veljko Ražnatović nakon povrede pozirao krvav: Ovo su nove informacije o njegovom zdravstvenom stanju

Izvor:

Mondo.rs

28.01.2026

20:00

Боксер Вељко Ражнатовић
Foto: ac3isb4ck/Instagram/Screenshot

Bokser Veljko Ražnatović otputovao je u Rusiju krajem prošle godine kako bi usavršio tehniku i bolje se spremio za takmičenja.

On je u prvi mah deaktivirao i društvene mreže kako bi se posvetio treninzima na miru, a u toku jučerašnjeg dana prvi put se oglasio na Instagramu pokazavši kako teku pripreme.

Невријеме-олуја-28012026

Svijet

Apokaliptični snimci iz Španije i Portugala: Razorna oluja odnosi živote

On je pozirao krvave usne nakon treninga, uz riječi: "Dobar sparing".

Sada su stigle i dobre vijesti o njegovom stanju nakon teške povrede leđa prošle godine.

Veljko se po svemu sudeći potpuno opravio u Rusiji, a divne vijesti prenio je jedan bokserski nalog na mrežama.

- Veljko Ražnatović, uspješno se oporavio od neugodne povrede leđa i već dva mjeseca naporno trenira u Moskvi.

- Planirano je da u Rusiji boksuje "comeback" meč 24. februara, a ime protivnika saznaćemo u sljedećih nekoliko dana - stoji u objavi.

Делегација Српске у Израелу

Republika Srpska

Sastanak delegacije Srpske sa ruskim ambasadorom u Izraelu

Podsjetimo, nakon povrede donjeg dijela leđa u avgustu 2025, Ražnatović je bio primoran da napravi pauzu, a sada se polako vraća u formu.

