Veljko Ražnatović nakon povrede pozirao krvav: Ovo su nove informacije o njegovom zdravstvenom stanju

Bokser Veljko Ražnatović otputovao je u Rusiju krajem prošle godine kako bi usavršio tehniku i bolje se spremio za takmičenja.
On je u prvi mah deaktivirao i društvene mreže kako bi se posvetio treninzima na miru, a u toku jučerašnjeg dana prvi put se oglasio na Instagramu pokazavši kako teku pripreme.
On je pozirao krvave usne nakon treninga, uz riječi: "Dobar sparing".
Sada su stigle i dobre vijesti o njegovom stanju nakon teške povrede leđa prošle godine.
Veljko se po svemu sudeći potpuno opravio u Rusiji, a divne vijesti prenio je jedan bokserski nalog na mrežama.
- Veljko Ražnatović, uspješno se oporavio od neugodne povrede leđa i već dva mjeseca naporno trenira u Moskvi.
- Planirano je da u Rusiji boksuje "comeback" meč 24. februara, a ime protivnika saznaćemo u sljedećih nekoliko dana - stoji u objavi.
Podsjetimo, nakon povrede donjeg dijela leđa u avgustu 2025, Ražnatović je bio primoran da napravi pauzu, a sada se polako vraća u formu.
