Albansku ministarku zdrmala struja, u toku "reanimacija"

Virtuelna ministarka u Vladi Albanije, koju je premijer Edi Rama prošle jeseni predstavio kao tehnološko čudo i veliki iskorak u budućnost državne uprave, doživjela je potpuni kolaps.

Kako prenose albanski mediji, digitalna ministarka pod imenom Diela posljednjih dana ne funkcioniše – ne komunicira sa građanima, ne prima zahtjeve, a korisnici ne mogu da dobiju ni osnovne elektronske usluge.

Diela je zadužena za upravljanje platformom "e-Albania", sistema preko kojeg se obavljaju gotovo sve državne usluge u elektronskom formatu. Međutim, cijeli digitalni aparat se ugasio nakon nestanka električne energije, što je izazvalo potpuni prekid rada sistema.

"Došlo je do prekida usluga i automatizovanih procesa", naveo je portal "Albanian Post".

Popravka virtuelne ministarke je u toku, a prema dostupnim informacijama, dio funkcija je već vraćen. Potpuni "povratak u život" Diele očekuje se u narednim danima.

Virtuelna ministarka, zasnovana na veštačkoj inteligenciji, predstavljena je 11. septembra prošle godine na sjednici albanske Socijalističke partije. Njena zvanična uloga je nadzor svih državnih nabavki u Albaniji, prenosi Alo.