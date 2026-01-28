Logo
Large banner

Albansku ministarku zdrmala struja, u toku "reanimacija"

28.01.2026

17:19

Komentari:

0
Албанску министарку здрмала струја, у току "реанимација"
Foto: Printscreen/Facebook/Edi Rama

Virtuelna ministarka u Vladi Albanije, koju je premijer Edi Rama prošle jeseni predstavio kao tehnološko čudo i veliki iskorak u budućnost državne uprave, doživjela je potpuni kolaps.

Kako prenose albanski mediji, digitalna ministarka pod imenom Diela posljednjih dana ne funkcioniše – ne komunicira sa građanima, ne prima zahtjeve, a korisnici ne mogu da dobiju ni osnovne elektronske usluge.

Diela je zadužena za upravljanje platformom "e-Albania", sistema preko kojeg se obavljaju gotovo sve državne usluge u elektronskom formatu. Međutim, cijeli digitalni aparat se ugasio nakon nestanka električne energije, što je izazvalo potpuni prekid rada sistema.

slovacka pixabay ilustracija

Svijet

Slovačka odbila poziv u Odbor za mir

"Došlo je do prekida usluga i automatizovanih procesa", naveo je portal "Albanian Post".

Popravka virtuelne ministarke je u toku, a prema dostupnim informacijama, dio funkcija je već vraćen. Potpuni "povratak u život" Diele očekuje se u narednim danima.

Virtuelna ministarka, zasnovana na veštačkoj inteligenciji, predstavljena je 11. septembra prošle godine na sjednici albanske Socijalističke partije. Njena zvanična uloga je nadzor svih državnih nabavki u Albaniji, prenosi Alo.

Podijeli:

Tag:

Albanija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Словачка одбила позив у Одбор за мир

Svijet

Slovačka odbila poziv u Odbor za mir

1 h

0
Приближава се нова забрана: Европској унији смета и цвијеће у саксијама

Svijet

Približava se nova zabrana: Evropskoj uniji smeta i cvijeće u saksijama

2 h

0
камиони из србије блокирали границе

Svijet

Evropska unija pronašla rješenje za prevoznike?

2 h

0
Дрога кеса запљена

Svijet

Carinici u Njemačkoj zaplijenili 400 kilograma heroina

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Lažno se predstavljao kao pripadnik MUP-a i ojadio ljude za preko 100.000 evra

18

15

Ljudi koji ostaju budni do kasno imaju veći rizik od srčanog i moždanog udara

18

10

Eko toplane: Nismo glavni izvor zagađenja vazduha

18

07

"Srbi, sakrijte se iza kauča, vaš Đoković je istrošen i gotov": Britanac udario na Novaka kao niko do sada

17

54

Pjevač tvrdi da mu je Mina Kostić ukrala 500 evra: ''Ščepala je pare''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner