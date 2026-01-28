Približava se nova zabrana: Evropskoj uniji smeta i cvijeće u saksijama

Evropska unija planira da do 2030. godine zabrani plastične saksije za jednokratnu upotrebu, što će donijeti velike promene za ljubitelje cvijeća i baštovansku industriju.

Bliži se nova zabrana u Evropskoj uniji koja bi mogla potpuno promeniti izgled prolećne kupovine u supermarketima i baštenskim centrima. Male, šarene saksije sa zumbulima, krocusima ili narcisima uskoro bi mogle nestati sa polica. Razlog nije povezan sa dostupnošću cvijeća ili modnim trendovima – u pitanju su zakon i zaštita životne sredine. Evropska unija priprema radikalne promjene u propisima o saksijskim biljkama koje će pogoditi svakoga ko ih uzgaja u svom domu, na balkonu ili u bašti. Šta to znači za baštovane i ljubitelje cvijeća?

EU zabranjuje plastične saksije. Radikalne promene u propisima

U okviru Evropskog zelenog dogovora, Brisel dosljedno ograničava proizvode za jednokratnu upotrebu. Nakon zabrane plastičnih kesa 2022. godine, sledeći cilj su proizvodi koji su ranije djelovali bezopasno – plastične saksije. Do sada su veće posude, koje su se prodavale zajedno sa biljkom ili koristile u različitim fazama proizvodnje, bile izuzete iz propisa. Sada EU planira da se sve plastične saksije klasifikuju kao ambalaža za jednokratnu upotrebu, koja treba da nestane do 2030. godine. Ovo je radikalna promjena za baštovansku industriju i obične kupce.

Baštovanska industrija na oprezu

Proizvođači i prodavci biljaka ne kriju iznenađenje. Hans Joachim Brinkjans, zamenik direktora Zentralverband Gartenbau (ZVG), naglašava da je interpretacija Evropske komisije previše široka i da može značajno zakomplikovati trgovinu cvećem. "Nije jasno kako ćemo ispuniti ove zahtjeve bez ogromnih troškova i gubitaka u transportu. To je stvarna pretnja za mala i srednja preduzeća", kaže Brinkjans.

Za baštovane to znači potrebu da se preispita cijeli proces proizvodnje, od staklenika do maloprodaje. Kako prenosi t-onlajn, troškovi logistike mogli bi porasti, a dosadašnje plastične saksije prestaju da budu "sigurna i jeftina" opcija.

Koje alternative čekaju potrošače?

Zabrana plastičnih saksija ne znači apsolutni kraj prodaje biljaka, ali će promeniti način na koji one stižu u domove kupaca. Trenutno se razmatra nekoliko riješenja:

Kompostabilne saksije – napravljene od biorazgradivih materijala, ali često zahtevaju posebne uslove za pravilno razlaganje.

Papir i karton – ekološki prihvatljivi, ali se loše pokazuju pri transportu vlažnih biljaka.

Sistemi za višekratnu upotrebu – mogu smanjiti količinu otpada, ali zahtijevaju od kupaca da vrate posude, što stvara dodatne troškove i napor.

Saksije od terakote – ekološke, ali lomljive i teške, što povećava troškove transporta.

Šta promjene znače za kupce?

Za prosječnog kupca u Srbiji i širom EU, ova promjena može značiti: više cijene biljaka, obavezu korišćenja novih vrsta saksija, eventualno učešće u sistemima povraćaja ili zamjene posuda. Istovremeno, EU naglašava cilj ovih promjena: smanjenje plastičnog otpada koji dospijeva u prirodno okruženje u ogromnim količinama, kao i promovisanje održivijih riješenja za našu planetu, prenosi Geaorganic.rs.