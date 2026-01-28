Logo
Evropska unija pronašla rješenje za prevoznike?

Izvor:

Tanjug

28.01.2026

16:28

Komentari:

0
камиони из србије блокирали границе
Foto: Tanjug / AP

Evropska unija bi trebalo sutra da predstavi novu strategiju vizne politike koja bi mogla da riješi pitanje vozača teretnih vozila iz trećih zemalja koji ulaze u prostor Šengena, saznaje Tanjug.

Očekuje se da bi vozači iz regiona mogli da budu izuzeti od pravila 90/180 dana boravka u Šengen zoni, a jedno od rješenja bi moglo da bude uvođenje posebne vize za njih.

Staša Košarac

BiH

Košarac: Subašićeve nebuloze upućene Trišić Babić su dio prljavog sarajevskog narativa

Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije već treći dan blokiraju teretni saobraćaj na prelazima sa zemljama Šengena.

Prevoznici iz Srbije blokiraju teretne prelaze Batrovci, Šid, Neštin, Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Bački Breg, Kelebija, Horgoš, Srpska Crnja, Vatin, Đerdap, Gradina, Preševo, Kaluđerovo, Vrška Čuka, Strezimirovci, Končulj, Brnjak, Jarinje i Merdare, kao i alternativne prelaze sa Bugarskom Mokranje i Ribarci.

Blokade su počele u ponedjeljak, 26. januara u podne.

Prevoznici protestuju zbog novog sistema za ulazak i izlazak iz Evropske unije, koji prema njihovim navodima ograničava boravak vozača na području Šengena kao i zbog neodgovarajuće reakcije evropskih institucija.

Превозници

BiH

Prevoznici upozoravaju na zastoj drumskog transporta u BiH od aprila

Njihov glavni zahtjev je da se pronađe rješenje za boravak vozača u Šengen zoni, odnosno da se ne evidentiraju dani boravka ili da im se izdaju posebne vrste viza koje ne bi bile ograničene brojem dana.

Poručili su da će prelaze blokirati sve dok se ne nađe rješenje za ograničavanje boravka profesionalnih vozača na teritoriji Šengena.

