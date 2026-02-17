Logo
Vozač kamiona iz BiH teško povrijeđen: Proletio kroz kabinu

Izvor:

Nezavisne

17.02.2026

23:01

Возач камиона из БиХ тешко повријеђен: Пролетио кроз кабину
Foto: FF Gratkorn-Markt

Vozač šlepera iz BiH teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se desila na auto-putu A9, sjeverno od Graca.

Kako je policija saopštila danas, 36-godišnji vozač iz BiH vozio je oko 8.30 časova prazan šleper ka sjeveru. Kod Gratkorna je iz nepoznatog razloga sletio udesno s kolovoza na autoputu Pyhrn (A9) i udario u zaštitnu ogradu.

Nakon toga je vozilo, usljed težine, proklizalo ulijevo preko cijelog auto-puta i udarilo u betonsku barijeru na sredini puta.

Vozač (36) je od siline udara bukvalno katapultiran iz kabine i ostao je teško povrijeđen da leži na kolovozu.

Prema prvim nalazima, vjerovatno nije bio vezan sigurnosnim pojasom.

Nakon prve pomoći koju su pružila čak tri tima hitne pomoći, prebačen je helikopterom u Klinički centar Grac. U akciji su učestvovale i vatrogasne jedinice.

Tokom akcije spasavanja, ali i kasnijih radova na uklanjanju posljedica nezgode oba tunela kod Gratkorna bila su zatvorena.

(Nezavisne)

