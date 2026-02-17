Logo
Zelenski: Nema mira bez Donbasa

Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski rekao je da će Ukrajinci odbaciti potencijalni mirovni sporazum ako on uključuje jednostrano povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa.

Istovremeno, Zelenski vjeruje da ako sporazum uključuje zamrzavanje trenutnih linija fronta u regionu, Ukrajinci bi ga mogli prihvatiti.

On je ocijenio da nije fer da američki predsjednik Donald Tramp javno zahtijeva ustupke od Kijeva zarad mirovnog sporazuma, a to ne traži od Moskve.

"Nadam se da je to samo njegova taktika, a ne odluka", naveo je Zelenski, nakon što je Tramp ranije ovog mjeseca rekao da Zelenski treba da načini korak ka mirovnom sporazumu.

Zelenski je intervjuu za "Aksios" rekao da su se Sjedinjene Države i Ukrajina saglasile da svaki sporazum mora biti podnesen na referendum. On nije isključio mogućnost da će predsjednički izbori biti raspisani uz referendum.

Zelenski je rekao i da je upozorio specijalnog izaslanika američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiva Vitkofa, i zeta Džareda Kušnera da ne vrše pritisak na njega da podrži mirovni sporazum koji bi ukrajinski građani smatrali "neuspješnom pričom".

Zelenski je dodao da su ga američki zvaničnici ohrabrili da koordinira sa svojim timom prije pregovora, kao i da američka strana vjeruje da je Rusija iskreno zainteresovana za okončanje sukoba.

"Aksios" je objavio da je Vašington predložio da se ukrajinske trupe povuku iz područja Donbasa koje trenutno kontrolišu i da teritorija postane demilitarizovana "slobodna ekonomska zona", bez preciziranja koja bi država imala suverenitet nad tim područjem.

Kako navodi "Aksios" Zelenski je spreman da razgovara o povlačenju snaga, pod uslovom da i Moskva povuče svoje trupe na istu udaljenost i da ne polaže pravo na suverenitet nad tom zonom.

Ženeva je danas bila domaćin razgovora predstavnika SAD, Ukrajine i Rusije, a delegacije su se saglasile da sutra nastave pregovore.

