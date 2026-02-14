Međunarodni zvaničnici trebalo bi da pozovu da se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski "uhvati kao nacista" kao odgovor na njegove komentare o Rusima u olimpijskim timovima drugih zemalja, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Upravo u ovom trenutku, kada predsjednik zemlje kaže nešto ovakvo, hiljade međunarodnih zvaničnika trebalo bi jednoglasno da viču: 'Uhvatite nacistu', a milioni aktivista za ljudska prava trebalo bi da izađu na ulice da protestuju protiv neonacizma", rekla je Zaharova, prenosi TASS.

Zelenski je ranije nazvao učešće ruskih sportista u olimpijskim timovima drugih zemalja "odvratnim" i "neprijatnim".