Zaharova: Svijet treba da pozove da se Zelenski "uhvati kao nacista"

Međunarodni zvaničnici trebalo bi da pozovu da se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski "uhvati kao nacista" kao odgovor na njegove komentare o Rusima u olimpijskim timovima drugih zemalja, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Upravo u ovom trenutku, kada predsjednik zemlje kaže nešto ovakvo, hiljade međunarodnih zvaničnika trebalo bi jednoglasno da viču: 'Uhvatite nacistu', a milioni aktivista za ljudska prava trebalo bi da izađu na ulice da protestuju protiv neonacizma", rekla je Zaharova, prenosi TASS.
Zelenski je ranije nazvao učešće ruskih sportista u olimpijskim timovima drugih zemalja "odvratnim" i "neprijatnim".
