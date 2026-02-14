Logo
Zaharova: Svijet treba da pozove da se Zelenski "uhvati kao nacista"

Izvor:

Agencije

14.02.2026

13:58

Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Međunarodni zvaničnici trebalo bi da pozovu da se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski "uhvati kao nacista" kao odgovor na njegove komentare o Rusima u olimpijskim timovima drugih zemalja, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Upravo u ovom trenutku, kada predsjednik zemlje kaže nešto ovakvo, hiljade međunarodnih zvaničnika trebalo bi jednoglasno da viču: 'Uhvatite nacistu', a milioni aktivista za ljudska prava trebalo bi da izađu na ulice da protestuju protiv neonacizma", rekla je Zaharova, prenosi TASS.

Zelenski je ranije nazvao učešće ruskih sportista u olimpijskim timovima drugih zemalja "odvratnim" i "neprijatnim".

Боро Штикла

Gradovi i opštine

Boro Štikla iz Kotor Varoša u rukama ima tri zanata

Marija Zaharova

Rusija

Volodimir Zelenski

