BiH u crvenom na novoj karti Evrope

14.02.2026

12:33

Карта Евопе депопулација становништва
Foto: Our World in Data

Najnoviji izvještaj Ujedinjenih nacija (UN) za period 2022–2023, koji je nedavno ažuriran, potvrđuje alarmantne trendove: Balkan ostaje jedno od žarišta depopulacije u Evropi.

Dok zemlje poput Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske gube stanovništvo, zapadne i sjeverne države bilježe rast, stvarajući nepremostiv demografski jaz.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Rubijev govor inspirativan i otrežnjujući

Balkan u "negativnoj zoni"

Tako su na mapi Evrope zapadne zemlje plave (označavajući rast), dok prostor bivše Jugoslavije i ostatak Balkana ostaju u crvenoj zoni. Ovaj region, uz južnu Evropu, prednjači po negativnim populacionim promjenama. Stručnjaci naglašavaju da ovo nije slučajan incident, već dugoročni obrazac koji traje decenijama.

Dvostruki udarac: Migracije i prirodni pad

Zemlje Balkana suočavaju se sa najgorim mogućim scenarijem – kombinacijom masovnog iseljavanja i niskog prirodnog priraštaja:

Negativan migracioni saldo: Za razliku od Njemačke ili Austrije, gdje se ljudi masovno doseljavaju, iz BiH, Srbije i Hrvatske stanovništvo odlazi brže nego što stižu novi stanovnici.

SIPA

Hronika

Dojavljivao vrijeme pretresa: Službenik SIPA-e priznao krivicu, Sud odredio mjere zabrane

Pad ispod granice zamjene: Stopa rađanja na Balkanu odavno je ispod 2,1 djeteta po ženi, što je minimum za prostu zamjenu generacija.

Zapad "usisava" stanovništvo istoka

Suština problema leži u činjenici da bogate zemlje zapadne i sjeverne Evrope svoj prirodni pad stanovništva (veći broj umrlih nego rođenih) uspješno peglaju pozitivnim migracionim saldom. Nažalost, taj "višak" ljudi na zapadu najčešće potiče upravo sa naših prostora, čime se direktno slabi demografski kapacitet Balkana.

Evropa

karta

populacija

