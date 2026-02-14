Logo
Large banner

Ove dvije vrste vježbanja vam mogu pomoći ukoliko imate problem sa spavanjem

14.02.2026

14:06

Komentari:

0
Nesanica telefon krevet
Foto: cottonbro studio/Pexels

Ako imate problema sa spavanjem, redovno bavljenje određenim vrstama fizičke aktivnosti može da vam pomogne više nego što mislite.

Vježbe poput joge, tai čija, šetnje ili trčanja mogu poboljšati kvalitet sna, smanjiti broj noćnih buđenja i olakšati uspavljivanje.

Golf

Auto-moto

Mehaničari ostali u šoku kada su digli stari golf i vidjeli instalaciju

Joga, primjera radi, može produžiti trajanje sna i učiniti ga efikasnijim, dok tai či pomaže da se brže zaspi i smanjuje prekide sna.

Efekti ovih aktivnosti mogu da budu dugotrajni, a pozitivno djeluju i na osjećaj da ste odmorni i sljedećeg dana.

Redovno vježbanje poboljšava san na više načina. Smanjuje napetost i stres, podstiče prirodno lučenje hormona koji regulišu san i doprinosi dubljim fazama sna.

Čak i jednostavne aktivnosti, poput šetnje ili trčanja, mogu znatno smanjiti simptome nesanice i poboljšati ukupan kvalitet sna.

Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Svijet treba da pozove da se Zelenski "uhvati kao nacista"

Iako postoje i druge metode koje pomažu kod problema sa spavanjem, redovno kretanje i vježbanje su dostupno, jednostavno i prirodno rješenje koje može biti ključna podrška za kvalitetniji san, piše Superžena.

Podijeli:

Tagovi :

Spavanje

vježbe

nesanica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Боро Штикла

Gradovi i opštine

Boro Štikla iz Kotor Varoša u rukama ima tri zanata

3 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Krenuo u pljačku, pa poginuo na ogradi postavljenoj zbog divljih svinja

3 h

0
Састанак са Брендоном Ханраханом

Republika Srpska

Cvijanović u Minhenu sa Hanrahanom o daljem jačanju ekonomske saradnje

3 h

0
Пренос: Сретењска академија поводом доношења првог Устава Кнежевине Србије

Emisije

Prenos: Sretenjska akademija povodom donošenja prvog Ustava Kneževine Srbije

3 h

0

Više iz rubrike

Тава

Savjeti

Ova stvar ispušta otrov čim se zagrije: Ako je imate u kuhinji odmah je izbacite

4 h

0
Које цвијеће се поклања за Дан заљубљених?

Savjeti

Koje cvijeće se poklanja za Dan zaljubljenih?

7 h

0
Не помишљајте да ове ствари однесете из хотела: Можете завршити на ''црној листи'' и папрено платити

Savjeti

Ne pomišljajte da ove stvari odnesete iz hotela: Možete završiti na ''crnoj listi'' i papreno platiti

8 h

0
Вјежба која сужава струк брже него 100 трбушњака

Savjeti

Vježba koja sužava struk brže nego 100 trbušnjaka

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

40

Zatražen pritvor za Laktašanina zbog nasilja u porodici

17

36

Cvijanović: Sastanak sa Šekerinskom manifestovao nerazumijevanje u BiH

17

30

ChatGPT na udaru: Milioni pozivaju na otkazivanje pretplate

17

24

Automobil udario u kamion pa u autobus, ima stradalih

17

16

Velika policijska akcija: Pali zbog spida, MDMA i više hiljada KM

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner