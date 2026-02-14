Koje cvijeće se poklanja za Dan zaljubljenih?

Vjerovatno mislite da je uvijek prikladno pokloniti crveno cvijeće, a naročito ruže… Pored crvenih ruža, za Dan zaljubljenih, postoje još neke vrste cvijeća koje šalju još ljepše ljubavne poruke.

U suštini, nećete pogriješiti. Crvena ruža jeste uvijek prigodan poklon kada hoćete da pokažete nekome da ga volite, ali je ona prihvatljivija kao dar partnerki s kojom ste u emotivnoj vezi nego nekom kome se udvarate.

Naime, upravo su crvene ruže prikladne kao romantičan poklon voljenoj osobi, jer povezuju simboliku crvene boje i ruže. Ruža je i sama po sebi simbol naklonosti, pažnje i dubokih ljubavnih osjećanja.

Ali, ako ste samo u nekog zaljubljeni ili prema njemu gajite simpatije, pa mu se još samo udvarate, poznavaoci cvijeća kažu da je daleko prikladnije pokloniti toj osobi ružu u nekoj nježnijoj, na primjer – roze boji.

Koje cvijeće još možete da poklonite za Dan zaljubljenih

Pored ruža koje su glavni simbol Dana zaljubljenih , postoji još nekoliko vrsta cvijeća koje je prigodno poklanjati za ovaj praznik, kako zbog njihove simbolike, tako i zbog poruke koju njim šaljete voljenoj osobi.

Ukoliko želite da u vašem buketu, kao kod većine ne budu ruže, možete da se odlučite i za karanfil. Crveni karanfili simbolizuje duboku ljubav s divljenjem, dok bijeli iskrenu ljubav i sreću.

Nećete pogriješiti ni ako voljenoj osobi na ovaj praznik poklonite orhideje. One simbolizuju rijetku i nježnu ljepotu. Ružičastim se orhidejama šalje poruka ljubavi, nježnosti, šarma i osjećajnosti.

Još jedan cvijet koji je dobar izbor za darivanje na ovaj dan jeste lala ili tulipan. Slično kao i crvene ruže, crveni tulipani su takođe povezani s ljubavlju. Ovo elegantno i lijepo cvijeće simbolizuje vječnu, istinsku i savršenu ljubav. Buketom crvenih lala se uz izjavljivanje ljubavi ističe i međusobno povjerenje.

Praznik Svetog Valentina vezuje se za legendu o braku mlade hrišćanke s rimskim vojnikom, koji je iz ljubavi prema njoj takođe postao hrišćanin. Tokom priprema za brak oboje su se na smrt razboljeli, a svetac im je brak blagoslovio dok su umirali u samrtnom zagrljaju na bračnoj postelji.