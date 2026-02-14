Logo
Large banner

Koje cvijeće se poklanja za Dan zaljubljenih?

Izvor:

Krstarica

14.02.2026

10:06

Komentari:

0
Које цвијеће се поклања за Дан заљубљених?

Vjerovatno mislite da je uvijek prikladno pokloniti crveno cvijeće, a naročito ruže… Pored crvenih ruža, za Dan zaljubljenih, postoje još neke vrste cvijeća koje šalju još ljepše ljubavne poruke.

U suštini, nećete pogriješiti. Crvena ruža jeste uvijek prigodan poklon kada hoćete da pokažete nekome da ga volite, ali je ona prihvatljivija kao dar partnerki s kojom ste u emotivnoj vezi nego nekom kome se udvarate.

Несрећа на путу Гацко - Фоча

Hronika

Raste broj povrijeđenih u nesreći u Srpskoj

Naime, upravo su crvene ruže prikladne kao romantičan poklon voljenoj osobi, jer povezuju simboliku crvene boje i ruže. Ruža je i sama po sebi simbol naklonosti, pažnje i dubokih ljubavnih osjećanja.

Ali, ako ste samo u nekog zaljubljeni ili prema njemu gajite simpatije, pa mu se još samo udvarate, poznavaoci cvijeća kažu da je daleko prikladnije pokloniti toj osobi ružu u nekoj nježnijoj, na primjer – roze boji.

Koje cvijeće još možete da poklonite za Dan zaljubljenih

Pored ruža koje su glavni simbol Dana zaljubljenih , postoji još nekoliko vrsta cvijeća koje je prigodno poklanjati za ovaj praznik, kako zbog njihove simbolike, tako i zbog poruke koju njim šaljete voljenoj osobi.

Ukoliko želite da u vašem buketu, kao kod većine ne budu ruže, možete da se odlučite i za karanfil. Crveni karanfili simbolizuje duboku ljubav s divljenjem, dok bijeli iskrenu ljubav i sreću.

Nećete pogriješiti ni ako voljenoj osobi na ovaj praznik poklonite orhideje. One simbolizuju rijetku i nježnu ljepotu. Ružičastim se orhidejama šalje poruka ljubavi, nježnosti, šarma i osjećajnosti.

Татјана Јечменица

Tenis

Novak Đoković objavio emotivnu poruku nakon smrti Tatjane Ječmenice

Još jedan cvijet koji je dobar izbor za darivanje na ovaj dan jeste lala ili tulipan. Slično kao i crvene ruže, crveni tulipani su takođe povezani s ljubavlju. Ovo elegantno i lijepo cvijeće simbolizuje vječnu, istinsku i savršenu ljubav. Buketom crvenih lala se uz izjavljivanje ljubavi ističe i međusobno povjerenje.

Praznik Svetog Valentina vezuje se za legendu o braku mlade hrišćanke s rimskim vojnikom, koji je iz ljubavi prema njoj takođe postao hrišćanin. Tokom priprema za brak oboje su se na smrt razboljeli, a svetac im je brak blagoslovio dok su umirali u samrtnom zagrljaju na bračnoj postelji.

Podijeli:

Tagovi :

dan zaljubljenih

Cvijeće

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта значи када на Светог Трифуна падну киша или снијег

Društvo

Šta znači kada na Svetog Trifuna padnu kiša ili snijeg

4 h

0
Тешка несрећа у Сарајеву

Hronika

Poznato stanje maloljetnice kojoj je amputirana noga nakon nesreće

4 h

0
Хорор у Хрватској: Претрчавали ауто-пут, па погинули

Region

Horor u Hrvatskoj: Pretrčavali auto-put, pa poginuli

4 h

0
Убиство у БиХ: Злочин пријавио радник Хитне

Hronika

Ubistvo u BiH: Zločin prijavio radnik Hitne

4 h

0

Više iz rubrike

Не помишљајте да ове ствари однесете из хотела: Можете завршити на ''црној листи'' и папрено платити

Savjeti

Ne pomišljajte da ove stvari odnesete iz hotela: Možete završiti na ''crnoj listi'' i papreno platiti

4 h

0
Вјежба која сужава струк брже него 100 трбушњака

Savjeti

Vježba koja sužava struk brže nego 100 trbušnjaka

20 h

0
Учините америчке палачинке укуснијим по савјету Гордона Ремзија

Savjeti

Učinite američke palačinke ukusnijim po savjetu Gordona Remzija

23 h

0
Жито припремљено за Задушнице

Savjeti

Kako se pravilno priprema žito za Zadušnice?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

03

Mehaničari ostali u šoku kada su digli stari golf i vidjeli instalaciju

13

58

Boro Štikla iz Kotor Varoša u rukama ima tri zanata

13

58

Zaharova: Svijet treba da pozove da se Zelenski "uhvati kao nacista"

13

52

Krenuo u pljačku, pa poginuo na ogradi postavljenoj zbog divljih svinja

13

51

Prenos: Sretenjska akademija povodom donošenja prvog Ustava Kneževine Srbije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner