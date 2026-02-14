Logo
Large banner

Horor u Hrvatskoj: Pretrčavali auto-put, pa poginuli

Izvor:

Indeks

14.02.2026

09:44

Komentari:

0
Хорор у Хрватској: Претрчавали ауто-пут, па погинули

Sinoć oko 21:45, na autoputu A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, kod Novske, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su dvije osobe poginule, a dvije su teško povrijeđene. Kako je policija juče potvrdila Indeksu, nesreća se dogodila na južnoj traci autoputa A3, kod Rajića.

Tri neidentifikovana muškarca i jedna žena, koji su bili pešaci, pretrčavali su autoput, kada su ih udarila dva automobila.

Policija

Hronika

Ubistvo u BiH: Zločin prijavio radnik Hitne

Dva muškarca su preminula na licu mjesta, dok su drugi muškarac i žena prevezeni u Opštu bolnicu Nova Gradiška, gdje su im dijagnostikovane teške tjelesne povrede. U incidentu je lakše povrijeđen putnik iz jednog od automobila.

Naložena obdukcija

Tijela muškaraca prevezena su u Opštu bolnicu Sisak, gdje će biti obavljene obdukcije.

Uviđaj na mjestu događaja vodio je zamjenik županijskog državnog tužioca u Županijskom državnom tužilaštvu Sisak u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Sisak-Moslava.

Od 22:10 do 1:45 časova, južna traka autoputa A3 na dionici od raskrsnice Novska do raskrsnice Okučani bila je zatvorena za sav saobraćaj, a saobraćaj je preusmjeren duž županijskog puta.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Sretenje - simbol borbe za slobodu

Policija će podnijeti izvještaj o ovom incidentu Opštinskom državnom tužilaštvu.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Татјана Јечменица бивша тенисерка

Hronika

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica: Testiran vozač kamiona

19 min

0
гријање

Banja Luka

Dio Banjaluke danas bez grijanja

20 min

0
Седин Мешиновић

Hronika

U Banjaluci pronađeno tijelo šefa Sektora u UIO

26 min

0
Татјана Јечменица

Tenis

Kako je Tatjana Ječmenica pokušala da pomiri Anu Ivanović i Jelenu Janković

31 min

0

Više iz rubrike

Отворен празник Мимозе у Херцег Новом

Region

Otvoren 57. "Praznik mimoze" u Herceg Novom

33 min

0
Теретни брод ударио у Титову резиденцију

Region

Incident na Jadranu: Teretni brod udario u Titovu rezidenciju

10 h

0
Опсадно стање у Котору: Специјалци претресају и блокирају путеве

Region

Opsadno stanje u Kotoru: Specijalci pretresaju i blokiraju puteve

12 h

0
Црна Гора увела категорију сталног сезонског радника

Region

Crna Gora uvela kategoriju stalnog sezonskog radnika

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

53

Šta znači kada na Svetog Trifuna padnu kiša ili snijeg

09

50

Poznato stanje maloljetnice kojoj je amputirana noga nakon nesreće

09

44

Horor u Hrvatskoj: Pretrčavali auto-put, pa poginuli

09

38

Ubistvo u BiH: Zločin prijavio radnik Hitne

09

37

Cvijanović: Sretenje - simbol borbe za slobodu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner