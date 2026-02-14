Horor u Hrvatskoj: Pretrčavali auto-put, pa poginuli

Izvor:
Indeks
14.02.2026
09:44
Komentari:0
Sinoć oko 21:45, na autoputu A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, kod Novske, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su dvije osobe poginule, a dvije su teško povrijeđene. Kako je policija juče potvrdila Indeksu, nesreća se dogodila na južnoj traci autoputa A3, kod Rajića.
Tri neidentifikovana muškarca i jedna žena, koji su bili pešaci, pretrčavali su autoput, kada su ih udarila dva automobila.
Hronika
Ubistvo u BiH: Zločin prijavio radnik Hitne
Dva muškarca su preminula na licu mjesta, dok su drugi muškarac i žena prevezeni u Opštu bolnicu Nova Gradiška, gdje su im dijagnostikovane teške tjelesne povrede. U incidentu je lakše povrijeđen putnik iz jednog od automobila.
Tijela muškaraca prevezena su u Opštu bolnicu Sisak, gdje će biti obavljene obdukcije.
Uviđaj na mjestu događaja vodio je zamjenik županijskog državnog tužioca u Županijskom državnom tužilaštvu Sisak u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Sisak-Moslava.
Od 22:10 do 1:45 časova, južna traka autoputa A3 na dionici od raskrsnice Novska do raskrsnice Okučani bila je zatvorena za sav saobraćaj, a saobraćaj je preusmjeren duž županijskog puta.
Republika Srpska
Cvijanović: Sretenje - simbol borbe za slobodu
Policija će podnijeti izvještaj o ovom incidentu Opštinskom državnom tužilaštvu.
Hronika
19 min0
Banja Luka
20 min0
Hronika
26 min0
Tenis
31 min0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu