Horor u Hrvatskoj: Pretrčavali auto-put, pa poginuli

Sinoć oko 21:45, na autoputu A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, kod Novske, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su dvije osobe poginule, a dvije su teško povrijeđene. Kako je policija juče potvrdila Indeksu, nesreća se dogodila na južnoj traci autoputa A3, kod Rajića.

Tri neidentifikovana muškarca i jedna žena, koji su bili pešaci, pretrčavali su autoput, kada su ih udarila dva automobila.

Dva muškarca su preminula na licu mjesta, dok su drugi muškarac i žena prevezeni u Opštu bolnicu Nova Gradiška, gdje su im dijagnostikovane teške tjelesne povrede. U incidentu je lakše povrijeđen putnik iz jednog od automobila.

Naložena obdukcija

Tijela muškaraca prevezena su u Opštu bolnicu Sisak, gdje će biti obavljene obdukcije.

Uviđaj na mjestu događaja vodio je zamjenik županijskog državnog tužioca u Županijskom državnom tužilaštvu Sisak u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Sisak-Moslava.

Od 22:10 do 1:45 časova, južna traka autoputa A3 na dionici od raskrsnice Novska do raskrsnice Okučani bila je zatvorena za sav saobraćaj, a saobraćaj je preusmjeren duž županijskog puta.

Policija će podnijeti izvještaj o ovom incidentu Opštinskom državnom tužilaštvu.