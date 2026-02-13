Incident na Jadranu: Teretni brod udario u Titovu rezidenciju

U riječkoj luci dogodila se večeras, 13. februara pomorska nesreća u kojoj se teretni brod sudario sa brodom ''Galeb'', plovećom rezidencijom Josipa Broza Tita, doživotnog predsjednika i maršala nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Nesreća se dogodila dok je Galeb bio usidren na riječkom lukobranu, a tokom manevrisanja, u njega je udario teretni brod Deniz Akay, koji plovi pod zastavom Barbadosa i trebalo je da isplovi iz Rijeke ka Turskoj, prenosi Indeks.

Kapetan: Najvjerovatnije otkazao pogonski sistem

Kapetan Lučke uprave Rijeka, Darko Glažar saopštio je da je, prema prvim informacijama, turskom brodu najvjerovatnije otkazao pogonski sistem i da mu je odmah zabranjeno isplovljavanje iz luke dok se ne utvrde sve potrebne činjenice u ovom sudaru.

Takođe, prema prvim informacijama, niko nije povrijeđen, a šteta na oba broda biće naknadno utvrđena, navodi hrvatski portal.

Galeb ili Brod mira je bio školski brod Jugoslovenske ratne mornarice i rezidencijalna jahta koju je koristio predsjednik SFRJ Josip Broz Tito na svojim brojnim putovanjima i za ugošćivanje brojnih državnika i poznatih osoba.