Veselin Barović pušten da se brani sa slobode

Izvor:
Agencije
13.02.2026
14:47
Komentari:0
Crnogorski biznismen Veselin Barović /73/, koji je uhapšen zbog sumnje da je utajio porez veći od 300.000 evra, pušten je da se brani sa slobode nakon što je danas saslušan u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.
Barović je uhapšen sinoć zbog sumnje da nije prijavio razliku između kupovne i prodajne cijene nakon što je svoj udio u jednom podgoričkom preduzeću prodao za veći iznos nego za koji je kupljen.
Region
Uhapšen Veselin Barović
Policija je od njega, tokom pretresa na lokacijama koje koristi u tri grada, oduzela dva pištolja, municiju i okvir sa municijom za automatsko oružje.
Barović je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo utaja poreza i neovlašteno držanje oružja i eksplozivnih materija.
Po zahtjevu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici istraga za utaju poreza biće sprovedena u redovnom postupku.
Najnovije
Najčitanije
17
42
17
36
17
25
17
24
17
18
Trenutno na programu