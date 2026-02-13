Veselin Barović pušten da se brani sa slobode

Crnogorski biznismen Veselin Barović /73/, koji je uhapšen zbog sumnje da je utajio porez veći od 300.000 evra, pušten je da se brani sa slobode nakon što je danas saslušan u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Barović je uhapšen sinoć zbog sumnje da nije prijavio razliku između kupovne i prodajne cijene nakon što je svoj udio u jednom podgoričkom preduzeću prodao za veći iznos nego za koji je kupljen.

Policija je od njega, tokom pretresa na lokacijama koje koristi u tri grada, oduzela dva pištolja, municiju i okvir sa municijom za automatsko oružje.

Barović je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo utaja poreza i neovlašteno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Po zahtjevu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici istraga za utaju poreza biće sprovedena u redovnom postupku.