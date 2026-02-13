Logo
Large banner

Kojić: Mehmedović traži glas preko obrazovanih ljudi koji časno zarađuju svoju platu

Izvor:

SRNA

13.02.2026

16:10

Komentari:

0
Којић: Мехмедовић тражи глас преко образованих људи који часно зарађују своју плату
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić rekao je danas da poslanik Šemsudin Mehmedović bez dokaza kalja integritet ljudi zaposlenih u Sekretarijatu doma, želeći na taj način da dođe do glasova na izborima.

U toku rasprave o dnevnom redu današnje sjednice u kojoj je Mehmedović tražio da se u dnevni red doda tačka koja se odnosi na formiranje istražne komisije koja će saslušati članove Sekretarijata, Kojić je naveo da Mehmedović traži glas preko obrazovanih ljudi koji časno zarađuju svoju platu.

"Ovo je ružno, a vi sjedite i smišljate kako da dobijate glas kaljajući te ljude", rekao je Kojić, obraćajući se Mehmedoviću.

Kojić je rekao da poslanici trebaju držati do digniteta Predstavničkog doma, a ne da neki pozivajući se na imunitet iznose saznanja o nečemu što su čuli u kafani.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Trajna zahvalnost herojima koji su branili svoju otadžbinu

"U politici ne treba da kaljamo lično ljude i njihove porodice", naglasio je Kojić.

Ukoliko postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo, kaže Kojić, onda poslanici trebaju podnijeti krivičnu prijavu nadležnoj instituciji da to ispita.

"Mi smo danas nasjeli na Mehmedovićevu foru da sat vremena raspravljamo. Njemu ovo treba da mi pričamo o njegovoj inicijativi na osnovu koje će on prikupljati političke poene", naveo je Kojić.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Kojić

Šemsudin Mehmedović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Крајем фебруара састанак министара о заштити имовине Срба и СПЦ ФБиХ

BiH

Krajem februara sastanak ministara o zaštiti imovine Srba i SPC FBiH

2 h

0
Почела Минхенска безбједносна конференција: Учествује Жељка Цвијановић

BiH

Počela Minhenska bezbjednosna konferencija: Učestvuje Željka Cvijanović

2 h

0
Тадић: Високи представници не могу доносити законе, поготово не Шмит

BiH

Tadić: Visoki predstavnici ne mogu donositi zakone, pogotovo ne Šmit

3 h

0
Вулић: Уставноправна комисија потврдила да Шмит није високи представник него разарач Дејтона

BiH

Vulić: Ustavnopravna komisija potvrdila da Šmit nije visoki predstavnik nego razarač Dejtona

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

Pekov o Briselu: Politički kratkovidi

17

36

Cvijanović na Minhenskoj konferenciji: Prilika da objasnim određene stvari o BiH

17

25

Šmitova odluka neustavna: Ustavnopravna komisije jasna

17

24

Nives Celzijus otkrila u čijem društvu uživa: Mazili smo se cijelo jutro

17

18

Crna Gora uvela kategoriju stalnog sezonskog radnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner