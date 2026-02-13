Kojić: Mehmedović traži glas preko obrazovanih ljudi koji časno zarađuju svoju platu

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić rekao je danas da poslanik Šemsudin Mehmedović bez dokaza kalja integritet ljudi zaposlenih u Sekretarijatu doma, želeći na taj način da dođe do glasova na izborima.

U toku rasprave o dnevnom redu današnje sjednice u kojoj je Mehmedović tražio da se u dnevni red doda tačka koja se odnosi na formiranje istražne komisije koja će saslušati članove Sekretarijata, Kojić je naveo da Mehmedović traži glas preko obrazovanih ljudi koji časno zarađuju svoju platu.

"Ovo je ružno, a vi sjedite i smišljate kako da dobijate glas kaljajući te ljude", rekao je Kojić, obraćajući se Mehmedoviću.

Kojić je rekao da poslanici trebaju držati do digniteta Predstavničkog doma, a ne da neki pozivajući se na imunitet iznose saznanja o nečemu što su čuli u kafani.

"U politici ne treba da kaljamo lično ljude i njihove porodice", naglasio je Kojić.

Ukoliko postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo, kaže Kojić, onda poslanici trebaju podnijeti krivičnu prijavu nadležnoj instituciji da to ispita.

"Mi smo danas nasjeli na Mehmedovićevu foru da sat vremena raspravljamo. Njemu ovo treba da mi pričamo o njegovoj inicijativi na osnovu koje će on prikupljati političke poene", naveo je Kojić.