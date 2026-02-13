Počela Minhenska bezbjednosna konferencija: Učestvuje Željka Cvijanović

U Minhenu je danas počela 62. bezbjednosna konferencija, na kojoj i ove godine učestvuje srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Tokom tri dana, biće održane brojne debate na visokom nivou o međunarodnoj bezbjednosti, na kojima će učestvovati brojni šefovi država i lideri međunarodnih organizacija.

Vodeći forum za međunarodnu bezbjednosnu politiku, još jednom će omogućiti debate o ključnim aktuelnim izazovima spoljne i bezbjednosne politike. Više od 60 šefova država i vlada iz cijelog svijeta potvrdilo je svoje prisustvo, većinom iz evropskih zemalja, a teme o kojima će razgovarati su brojne - od evropske bezbjednosti i odbrane, preko budućnosti transatlantskih odnosa, do suprotstavljene vizije globalnog poretka.

Ključnim događajima, prisustvovaće i ove godine srpski član Predsjedništvo Željka Cvijanović, a biće ovo svakako i prilika za bilateralne susrete.