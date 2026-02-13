Logo
Tadić: Visoki predstavnici ne mogu donositi zakone, pogotovo ne Šmit

Izvor:

SRNA

13.02.2026

14:40

Тадић: Високи представници не могу доносити законе, поготово не Шмит

Visoki predstavnici ne mogu donositi zakone u BiH, a u slučaju Kristijana Šmita to je još jasnije, jer on, povrh svega, nije ni visoki predstavnik, izjavio je Srni pravnik Ognjen Tadić.

"To je odavno svakom jasno, pa i onima koji javno tvrde drugačije", rekao je Tadić.

On je naglasio da je shodno tome stav Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH potpuno utemeljen u Ustavu BiH i Dejtonskom mirovnom sporazumu.

U svakoj pravnoj državi, istakao je Tadić, ovo bi značilo da se od Ustavnog suda BiH može očekivati odluka kojom se osporavaju intervencije Kristijana Šmita u Krivični zakon BiH, ali njegovom krivicom, krivicom političkog Sarajeva i brojnih stranaca, BiH nikada nije postala pravna država, pa je potpuno neizvjesno kako će se krnji Ustavni sud BiH odnositi prema ovako jasnom i ispravnom stavu nadležne parlamentarne komisije.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici usvojila je zaključak kojim je konstatovala da visoki predstavnik nema ustavnu nadležnost da donosi zakone, zbog čega su neustavne odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH.

Zaključak je donesen povodom zahtjeva Ustavnog suda BiH za ocjenu ustavnosti odredbe člana 203a. Krivičnog zakona BiH, kao i samostalnog člana 4. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Ognjen Tadić

