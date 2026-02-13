Logo
Protest u Sarajevu: Blokirali saobraćaj kod tramvajske stanice

Izvor:

Agencije

13.02.2026

12:28

Протест у Сарајеву: Блокирали саобраћај код трамвајске станице
Foto: Avaz

Povodom tragedije koja je juče potresla Sarajevo, danas su se okupili srednjoškolci i studenti, kolege i prijatelji žrtava tramvajske nesreće.

Okupljeni su izašli na glavnu saobraćajnicu i obustavili saobraćaj u pravcu centra grada. Na skupu su prisutni i policijski službenici koji regulišu saobraćaj.

Učenici i studenti su raširili veliki transparent "Borba za pravdu" i "Ovo smo mogli biti mi".

Položeno je cvijeće, upaljene svijeće za preminulog Erdoana Morankića na mjestu pogibije.

Сарајево саобраћајна несрећа

Hronika

Amputirana joj noga: Poznato stanje djevojke koja je povrijeđena u tramvajskoj nesreći

Okupljeni nose i parole "Koliko se savremenih tramvaja može kupiti umjesto helikoptera?", "Dosta stradanja naših sugrađana na ulicama", "Hoćemo kvalitet javni prevoz, a ne helikoptere, policijske transportere i vodene topove".

