Protest u Sarajevu: Blokirali saobraćaj kod tramvajske stanice

Povodom tragedije koja je juče potresla Sarajevo, danas su se okupili srednjoškolci i studenti, kolege i prijatelji žrtava tramvajske nesreće.

Okupljeni su izašli na glavnu saobraćajnicu i obustavili saobraćaj u pravcu centra grada. Na skupu su prisutni i policijski službenici koji regulišu saobraćaj.

Učenici i studenti su raširili veliki transparent "Borba za pravdu" i "Ovo smo mogli biti mi".

Položeno je cvijeće, upaljene svijeće za preminulog Erdoana Morankića na mjestu pogibije.

Okupljeni nose i parole "Koliko se savremenih tramvaja može kupiti umjesto helikoptera?", "Dosta stradanja naših sugrađana na ulicama", "Hoćemo kvalitet javni prevoz, a ne helikoptere, policijske transportere i vodene topove".