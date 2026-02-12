Logo
Košarac uputio saučešće porodici stradalog

ATV

12.02.2026

22:06

Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере
Foto: ATV

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac uputio je izraze saučešća i iskrenog saosjećanja porodici stradalog u današnjoj tragediji koja se dogodila u Sarajevu prilikom iskakanja tramvaja iz šina.

"Povrijeđenima želim brz i uspješan oporavak", naveo je Košarac na društvenoj mreži „Iks“.

Аеродром Бихаћ

Gradovi i opštine

Aerodrom bez dozvole progutao 50 miliona KM

Prilikom iskakanja tramvaja iz šina danas je u Sarajevu smrtno stradao 23-godišnji mladić, a četiri lica povrijeđena.

Staša Košarac

