Košarac uputio saučešće porodici stradalog

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac uputio je izraze saučešća i iskrenog saosjećanja porodici stradalog u današnjoj tragediji koja se dogodila u Sarajevu prilikom iskakanja tramvaja iz šina.
"Povrijeđenima želim brz i uspješan oporavak", naveo je Košarac na društvenoj mreži „Iks“.
Prilikom iskakanja tramvaja iz šina danas je u Sarajevu smrtno stradao 23-godišnji mladić, a četiri lica povrijeđena.
