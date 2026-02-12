Prijetnje: Navijači Željezničara skandirali sramno kao nikad ranije

Sramne scene na Grbavici! Navijači Željezničara su nekoliko puta tokom meča Kupa BiH vrijeđali gostujuće navijače Slavije koji su se nakon 10 godina opet bili na ovom stadionu.

Željezničar i Slavija su odigrali meč u osmini finala Kupa BiH, gdje je domaći tim slavio 4:0, ali su duel obilježili incidenti i provokacije.

Navijači Željezničara “Manijaci” su u više navrata vrijeđali goste iz Lukavice pa se s istočne tribine mogla čuti pjesma: "Moj mitraljez i na njemu gajka, četnička će zaplakati majka".

Uz to, neizostavno je bilo pjevanje "Gazi četnike", piše "Glas".

Takođe pokušali su da se obračunaju s gostujućim navijačima, ali je intervencijom policije sve spriječeno.