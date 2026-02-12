Logo
Prijetnje: Navijači Željezničara skandirali sramno kao nikad ranije

Izvor:

Glas Srpske

12.02.2026

21:48

Komentari:

2
Навијачи Жељезничара
Foto: Screenshot

Sramne scene na Grbavici! Navijači Željezničara su nekoliko puta tokom meča Kupa BiH vrijeđali gostujuće navijače Slavije koji su se nakon 10 godina opet bili na ovom stadionu.

Željezničar i Slavija su odigrali meč u osmini finala Kupa BiH, gdje je domaći tim slavio 4:0, ali su duel obilježili incidenti i provokacije.

Navijači Željezničara “Manijaci” su u više navrata vrijeđali goste iz Lukavice pa se s istočne tribine mogla čuti pjesma: "Moj mitraljez i na njemu gajka, četnička će zaplakati majka".

Фудбалери Србије

Fudbal

Pravi pakao: Srbija u grupi smrti

Uz to, neizostavno je bilo pjevanje "Gazi četnike", piše "Glas".

Takođe pokušali su da se obračunaju s gostujućim navijačima, ali je intervencijom policije sve spriječeno.

FK Željezničar

