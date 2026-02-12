Preokret oko Vlahovića koji niko nije očekivao

Mjesecima svjetski mediji pišu da će Dušan Vlahović na ljeto napustiti Juventus, ali možda ipak dođe do preokreta, pišu Italijani.

Poslije vijesti da će navodno karijeru nastaviti u Barseloni, da zahtijeva godišnju zaradu od 10.000.000 evra, pa da je Čelsi izbio u prvi plan i da je najozbiljniji kandidat da se domogne potpisa srpskog napadača, nije nemoguće da ipak dođe do dogovora Srbina i Stare dame.

Dušan se trenutno oporavlja nakon povrede i operacije, a trebalo bi na teren da se vrati početkom ili sredinom marta.

I pored toga što je dugo van terena, ne propušta mečeve "stare dame". Prije nekoliko dana je sa stadiona gledao derbi sa Laciom (2:2), a burno slavlje nakon pogotka crno-bijelih za izjednačenje nije promaklo Italijanima.

Svi ističu da je i dalje najveći navijač Juventusa.

Vlahović možda ostane u Juventusu...

"Vlahovićevo slavlje poslije Juventusovog remija protiv Lacija jasno pokazuje njegovu predanost klubu. Nije to mogao bolje da pokaže. Dolaskom Spaletija vratio se na teren. Dušan je još uvijek u Juventusu, barem tako izgleda", piše italijanska "Gazeta".

Srpskom golgeteru ugovor ističe 30. juna, a Juventus ima tri mjeseca da ga nagovori da nastave saradnju. Novac je do sada bio problem, jer Dušan godišnje zarađuje 12 miliona evra, a klub sad može da mu ponudu četiri ili pet miliona manji iznos.

Mjesecima se spekuliše da su za njega zainteresovani Katalonci, "plavci" iz Londona, Bajern, Milan, Atletiko Madrid, ali Dušan je fokusiran trenutno samo na Juventus i oporavak.

Pojedini mediji pišu da bi ključnu ulogu mogao da odigra Spaleti, jer je Vlahović dio njegovih planova u budućnosti i svi ističu da je hemija između trenera i napadača sjajna, piše "Sportinjo".

Ako bi neko mogao da ga nagovori da ostane u Torinu za manje novca, onda je to italijanski stručnjak.

Sve oči uprte u Spaletija

Jasno je da Dušan mora da pristane na drastično manju platu, a sa druge strane navodno su u klubu različita mišljenja o Dušanu. Ima onih koji smatraju da treći najskuplji igrač u istoriji Juventusa ne zaslužuje da i dalje bude glavni projekat tima.

Međutim, Staroj dami će svakako biti potreban novi napadač, a problem su cijene i ograničeno tržište, a već imaju Dušana, vrhunskog golgetera. Ključ bi na kraju, pored Spaletija, mogao da bude dijalog, ako do njega dođe, kako bi našli najbolje rješenje oko glavnog pitanja - novca.

Trenutno nema pregovora između Vlahovića i Juventusa, nije sigurno ni da li će ih biti do kraja saradnje, ali niko sad ne može da kaže da će definitivno napustiti crno-bijele iz Torina.