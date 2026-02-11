Logo
Pogledajte nevjerovatan pogodak golmana Vanje Milinkovića-Savića iz penala

11.02.2026

13:32

Komentari:

0
Вања Милинковић савић гол из пенала
Foto: Tanjug/AP/Altaf Qadri

Golman srpske reprezentacije Vanja Milinković-Savić izveo je nevjerovatan jedanaesterac na utakmici četvrtfinala italijanskog Kupa protiv Koma.

Njegov Napoli se nije uspio plasirati u polufinale Kupa, a uspješniji od izabranika Antonija Kontea su bili fudbaleri Koma i to nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Jedan jedanaesterac je izveo i Milinković-Savić koji je pogodio prečku, ali se lopta odbila od golmana Koma pa od stativu i završila iza njegovih leđa.

Pogodak Milinkovića-Savića nije pomogao Napolitancima koji su na kraju poraženi nakon sedam serija izvođenja jedanaesteraca.

Ključni jedanaesterac nije realizovao Stanislav Lobotka čiji je udarac odbranio golman gostiju Žan Butez i odveo goste u polufinale Kupa.

Tagovi :

Vanja Milinković Savić

penal

