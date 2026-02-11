Logo
Epstajn se raspitivao za sestre Hadid, htio sastanak sa njima

Izvor:

Indeks

11.02.2026

13:21

Џефри Епстајн
Foto: Ministarstvo pravde SAD

Imena manekenki Džidži i Bele Hadid pominju se u nedavno objavljenim dokumentima o Džefriju Epstajnu, koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD. Riječ je o imejlu iz 2015. godine, a važno je naglasiti da nema dokaza da je bilo koja od sestara ikada srela Epstajna, razgovarala sa njim ili da je on pokušao da im priđe.

Sadržaj poruke iz 2015. godine.

Imena sestara Hadid pojavljuju se u imejlu iz decembra 2015. godine, za koji se vjeruje da ga je napisao Epstajn. U poruci se pita kako su Džidži i Bela tako brzo postale poznate u svojim manekenskim karijerama i traže se informacije o njima.

Pošiljalac, za koga se vjeruje da je Epstajn, naziva sestre Hadid „svježim licima“, pita o njihovoj porodičnoj pozadini i pita da li može tajno da se sastane sa njima. U dokumentima nema odgovora na tu poruku, niti naznaka da je bilo daljih upita u vezi sa sestrama Hadid.

Karijere sestara u to vrijeme

U vrijeme slanja imejla, Džidži Hadid je imala 20 godina i već je potpisala ugovor sa IMG Models i radila na velikim modnim kampanjama. Njena sestra Bela je imala 19 godina i takođe je gradila karijeru u istoj agenciji.

Џефри Епстајн

Svijet

Savjet Evrope ukinuo imunitet Jaglandu zbog afere Epstin

Sestre potiču iz poznate porodice u Los Anđelesu. Njihov otac je Mohamed Hadid, preduzetnik u oblasti luksuznih nekretnina, a majka je Jolanda Hadid, bivša manekenka i televizijska ličnost.

Nema dokaza o vezi

Dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD ne pružaju nikakve dokaze da su sestre Hadid ikada bile u kontaktu sa Epstajnom, niti bilo šta što bi ukazivalo na to da su uopšte znale za postojanje imejla.

