Lavrov: Svijet ušao u doba rapidnih promjena

Svijet je ušao u doba rapidnih i temeljnih promjena, a to doba moglo bi da traje godinama, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
On je za takvu procjenu kao primjere od početka ove godine naveo akciju SAD u Venecueli, eskalaciju pritiska Vašingtona na Kubu, razne pokušaje destabilizacije Irana i krizu na Grenlandu.
"Sve to je potvrdilo našu procjenu da je svijet ušao u doba rapidnih i veoma temeljnih promjena. Ta faza mogla bi da traje godinama, možda i decenijama", istakao je Lavrov u obraćanju Državnoj dumi.
Lavrov je rekao da će Rusija preduzeti adekvatne kontramjere u slučaju militarizacije Grenlanda i stvaranja vojnih kapaciteta na tom ostrvu.
Prema njegovim riječima, Rusija će biti privržena ograničenjima naoružavanja nakon isteka Novog strateškog sporazuma o smanjenju naoružanja /Novi START/
Lavrov je naglasio da Rusija još nije dobila zvaničan odgovor SAD na inicijativu o održavanju ograničenja nakon isteka Sporazuma.
Lavrov: Bezbjednosne garancije za Ukrajinu samo produžavaju sukob sa Rusijom
Govoreći o ukrajinskom sukobu, Lavrov je napomenuo da su i dalje aktuelni dogovori postignuti tokom samita Rusije i SAD u Enkoridžu.
"Održivo rješavanje krize, koju je kolektivni Zapad izazvao u Ukrajini, nije moguće bez uklanjanja njenih osnovnih uzroka. Kao što znate, takav pristup prihvatila je administracija predsjednika SAD Donalda Trampa i na toj osnovi je postignuto razumijevanje tokom sastanka Trampa i predsjednika Rusije Vladimira Putina u Enkoridžu prošle godine", naveo je Lavrov.
On je rekao i to da Rusija namjerava da nastavi saradnju sa Kinom i da pruža podršku Kubi i Venecueli, uz napomenu da na rusku spoljnu politiku ne utiču ni ucjene niti prijetnje.
Kada je riječ o novoosnovanom Odboru za mir, Lavrov je naglasio da Rusija i dalje radi na svom stavu o toj organizaciji.
