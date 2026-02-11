Logo
Lavrov: Svijet ušao u doba rapidnih promjena

SRNA

11.02.2026

11:59

Лавров: Свијет ушао у доба рапидних промјена

Svijet je ušao u doba rapidnih i temeljnih promjena, a to doba moglo bi da traje godinama, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je za takvu procjenu kao primjere od početka ove godine naveo akciju SAD u Venecueli, eskalaciju pritiska Vašingtona na Kubu, razne pokušaje destabilizacije Irana i krizu na Grenlandu.

"Sve to je potvrdilo našu procjenu da je svijet ušao u doba rapidnih i veoma temeljnih promjena. Ta faza mogla bi da traje godinama, možda i decenijama", istakao je Lavrov u obraćanju Državnoj dumi.

Lavrov je rekao da će Rusija preduzeti adekvatne kontramjere u slučaju militarizacije Grenlanda i stvaranja vojnih kapaciteta na tom ostrvu.

Prema njegovim riječima, Rusija će biti privržena ograničenjima naoružavanja nakon isteka Novog strateškog sporazuma o smanjenju naoružanja /Novi START/

Lavrov je naglasio da Rusija još nije dobila zvaničan odgovor SAD na inicijativu o održavanju ograničenja nakon isteka Sporazuma.

Sergej Lavrov

Svijet

Lavrov: Bezbjednosne garancije za Ukrajinu samo produžavaju sukob sa Rusijom

Govoreći o ukrajinskom sukobu, Lavrov je napomenuo da su i dalje aktuelni dogovori postignuti tokom samita Rusije i SAD u Enkoridžu.

"Održivo rješavanje krize, koju je kolektivni Zapad izazvao u Ukrajini, nije moguće bez uklanjanja njenih osnovnih uzroka. Kao što znate, takav pristup prihvatila je administracija predsjednika SAD Donalda Trampa i na toj osnovi je postignuto razumijevanje tokom sastanka Trampa i predsjednika Rusije Vladimira Putina u Enkoridžu prošle godine", naveo je Lavrov.

On je rekao i to da Rusija namjerava da nastavi saradnju sa Kinom i da pruža podršku Kubi i Venecueli, uz napomenu da na rusku spoljnu politiku ne utiču ni ucjene niti prijetnje.

Kada je riječ o novoosnovanom Odboru za mir, Lavrov je naglasio da Rusija i dalje radi na svom stavu o toj organizaciji.

Rusija

