Lavrov: Evropa pokušava da sabotira saradnju sa zemljama Centralne Azije

Izvor:

SRNA

09.02.2026

08:50

Лавров: Европа покушава да саботира сарадњу са земљама Централне Азије
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Evropa otvoreno pokušava da sabotira saradnju Rusije sa zemljama Centralne Azije i Južnog Kavkaza, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

- Evropa i dalje pokušava da diktira svoje pristupe na evroazijskom kontinentu. Pokušavaju da se miješaju, iskreno govoreći, da naštete prirodnim procesima interakcije između Rusije i zemalja Centralne Azije, između nas i naših prijatelja u Zakavkazju - rekao je Lavrov za NTV.

Lavrov je upozorio da se Evropljani uvlače u region Crnog mora, ignorišući Organizaciju za crnomorsku ekonomsku saradnju /BSEC/, te da na isti način djeluju i na Arktiku.

Sergej Lavrov

