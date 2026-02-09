Užas u Nigeriji: Kamion sletio s puta, 30 poginulih

Izvor:
SRNA
09.02.2026
08:36
Komentari:0
Najmanje 30 ljudi je poginulo, nakon što je preopterećeni kamion koji je prevozio putnike i robu sletio sa puta u sjeverozapadnoj državi Kano u Nigeriji, saopštile su lokalne vlasti.
Mnogo ljudi je povrijeđeno nakon što je vozač izgubio kontrolu nad vozilom na auto-putu.
Portparol guvernera države Kano Bature Davakin-Tofa rekao je agenciji Sinhua da je kamion skrenuo sa auto-puta u Kvanar Bardeu, selu u oblasti lokalne samouprave Gezava.
Davakin-Tofa je naveo da je do nesreće došlo zbog "nepažljive vožnje".
Guverner države Kano Aba Jusuf naložio je lokalnim zdravstvenim vlastima da obezbijede besplatne i blagovremene medicinske usluge preživjelima.
Saobraćajne nesreće se često dešavaju u Nigeriji, mahom zbog preopterećnosti vozila, loših uslova puta i nepažljive vožnje.
Najnovije
Najčitanije
12
38
12
37
12
18
12
07
12
01
Trenutno na programu