Užas u Nigeriji: Kamion sletio s puta, 30 poginulih

Izvor:

SRNA

09.02.2026

08:36

Ужас у Нигерији: Камион слетио с пута, 30 погинулих

Najmanje 30 ljudi je poginulo, nakon što je preopterećeni kamion koji je prevozio putnike i robu sletio sa puta u sjeverozapadnoj državi Kano u Nigeriji, saopštile su lokalne vlasti.

Mnogo ljudi je povrijeđeno nakon što je vozač izgubio kontrolu nad vozilom na auto-putu.

Portparol guvernera države Kano Bature Davakin-Tofa rekao je agenciji Sinhua da je kamion skrenuo sa auto-puta u Kvanar Bardeu, selu u oblasti lokalne samouprave Gezava.

Davakin-Tofa je naveo da je do nesreće došlo zbog "nepažljive vožnje".

Guverner države Kano Aba Jusuf naložio je lokalnim zdravstvenim vlastima da obezbijede besplatne i blagovremene medicinske usluge preživjelima.

Saobraćajne nesreće se često dešavaju u Nigeriji, mahom zbog preopterećnosti vozila, loših uslova puta i ​​nepažljive vožnje.

Nigerija

Saobraćajna nesreća

