Otac ubio kćerku u Austriji, tijela sedmicama ležala neotkrivena

U Austrijskom Velsu 51-godišnji muškarac je usmrtio svoju 19-godišnju kćer, a zatim počinio samoubistvo, a zločin je ostao neotkriven sedmicama. Porodična tragedija izašla je na vid‌jelo tek nakon što su pronađena njihova tijela u odvojenim stanovima, piše austrijski Hojte.

Tijela pronađena sedmicama kasnije

Otac i kći, oboje mađarskog porijekla, smatrani su nestalima, a pronađeni su tri dana nakon što je njihov nestanak prijavljen policiji.

Policija je prvo u stanu 19-godišnjakinje u gradskoj četvrti Vimpasing pronašla njeno golo tijelo, koje je već bilo u poodmakloj fazi raspadanja. Na njemu nisu uočene vanjske povrede. Ubrzo nakon toga, i otac je pronađen mrtav u svom stanu, udaljenom desetak minuta hoda, a stanje tijela bilo je slično.

Sumnja se na gušenje

Kriminalistička policija pretpostavlja da je otac ubio svoju kćer prije nekoliko sedmica, najvjerojatnije gušenjem. Vjeruje se da si je neposredno nakon toga oduzeo život. Oproštajno pismo nije pronađeno, pa pouzdanih saznanja o motivu nema. Međutim, istražitelji sumnjaju da bi ulogu mogle igrati bolest ili invaliditet kćeri.

Slučaj zaključen, motiv ostaje tajna

Zločin je otkriven još 26. januara, a policija ga sada smatra riješenim. Dokazi prikupljeni na mjestima događaja, kao i obdukcija, isključili su učestvovanje trećih osoba.

(Indeks)