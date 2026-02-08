Poznata norveška diplomatkinja podnijela ostavku ostavku zbog Epštajna, istraga obuhvata i njenog muža

Istaknuta norveška diplomatkinja Mona Jul podneće ostavku zbog „ozbiljnog propusta u prosuđivanju“ u kontaktima sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, saopštilo je u nedelju norveško Ministarstvo spoljnih poslova. Slučaj je dio šireg skandala koji je potresao Norvešku i druge evropske zemlje .

Ozbiljna greška u proceni

Ministarstvo je ranije ove nedjelje suspendovalo Jul sa dužnosti ambasadorke u Jordanu i Iraku do završetka interne istrage o njenim vezama sa Epstajnom, koje su otkrivene u opsežnim dokumentima koje je objavila vlada SAD. „Kontakt ambasadorke Jul sa osuđenim seksualnim prestupnikom Epštajnom predstavlja ozbiljnu grešku u procjeni. Ovaj slučaj otežava obnavljanje povjerenja neophodnog za obavljanje ove dužnosti“, rekao je norveški ministar spoljnih poslova Espen Bart Eide.

Mona Jul (66) je bivša državna sekretarka koja je bila ambasadorka Norveške u Izraelu, Ujedinjenom Kraljevstvu i Ujedinjenim nacijama. Njen advokat je rekao da je dobrovoljno podnijela ostavku jer joj trenutna situacija onemogućava da obavlja svoje dužnosti.

Svijet Planirali sastanak: Procurila nova prepiska između princa Endrua i Epštajna

„Mona Jul će nastaviti da u potpunosti sarađuje sa Ministarstvom spoljnih poslova kako bi se razjasnile sve relevantne činjenice u ovom slučaju“, rekao je advokat Tomas Skelbred.

Istraga obuhvata i muža

Ministarstvo spoljnih poslova je takođe pokrenulo reviziju svojih ranijih donacija Međunarodnom institutu za mir (IPI), tink-tenku sa sjedištem u Njujorku koji je do 2020. godine vodio suprug Mone Jul, Terje Rod-Larsen. Rod-Larsen (78), koji je kratko bio ministar u vladi tadašnjeg premijera Torbjerna Jaglanda 1996. godine, više puta se izvinio zbog svoje povezanosti sa Epštajnom.

„Državna revizorska kancelarija je ovo već istraživala prije nekoliko godina, ali Terje Rod-Larsen, naravno, nema ništa protiv da to ponovo uradi“, rekao je njegov advokat Džon Kristijan Elden.

Ključni akteri sporazuma iz Osla

Jul i Rod-Larsen su postali međunarodno poznati kao dio male grupe diplomata koji su omogućili Oslovske sporazume od 1993. do 1995. godine. Ovi sporazumi su smatrani prekretnicom u izraelsko-palestinskom sukobu u to vrijeme, iako trajni mir nikada nije postignut.

Skandal se širi

I druge poznate ličnosti u Norveškoj su imale veze sa Epštajnom, uključujući princezu Mete-Marit, koja se ponovo izvinila u saopštenju kraljevske palate u petak, posebno kralju i kraljici. Skandal je odjeknuo i van Norveške.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, šef kabineta premijera Kira Starmera, Morgan MekSvini, podnio je ostavku u nedjelju, preuzevši odgovornost za savjetovanje Starmera da imenuje Pitera Mandelsona za ambasadora u Sjedinjenim Državama uprkos njegovim poznatim vezama sa Epštajnom.

(rojters)