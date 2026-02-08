Epstajnov imejl iz 2015: „Večeras sam sa Maskom, Tilom i Zakerbergom“

Fotografija iz dosijea Džefrija Epstajna prikazuje večeru iz 2015. godine kojoj su prisustvovale neke od najmoćnijih ličnosti Silicijumske doline, a sam Epštajn se kasnije hvalio da je okupljanje bilo „divlje“.

Na fotografiji, koju je objavilo Ministarstvo pravde SAD, osnivač Fejsbuka Mark Zakerberg sjedi za stolom pored šefa SpejsIks-a Ilona Maska i Džoija Ita, bivšeg direktora MIT Media Laba, izvještava britanski tabloid Dejli mejl .

Večera koju je Epstajn snimio

Suosnivač kompanije PayPal, Piter Til, takođe je prisustvovao večeri, ali on nije na fotografiji. Epštajn je poslao fotografiju sebi imejlom u ponedjeljak, 3. avgusta 2015. godine, samo dan nakon što se pohvalio da se pridružio tehnološkim titanima na večeri. Takođe je držao uramljenu fotografiju izloženu u svom stanu na Menhetnu.

Prema imejlovima u dosijeima, večera se održala 2. avgusta 2015. Te večeri, Epstajn je pisao autoru i ljekaru Piteru Atiji, pitajući: „Gdje si?“ Zatim je dodao: „Možda ću doći u Los Anđeles u ponedjeljak, u Burbank, da pogledam unutrašnjost drugog BBJ-a. Večeras večeram sa Maskom, Tilom, Zakerbergom.“ Atija je oduševljeno odgovorio: „Zvuči kao odlična večera.“

Epstajn, koji je umro u zatvoru na Menhetnu 2019. godine, kasnije je u imejlu milijarderu Tomu Prickeru 20. avgusta 2015. godine opisao okupljanje kao „divlje“. Taj opis se ponovo pojavio kako se interesovanje javnosti za odnose finansijera sa moćnim pojedincima pojačalo.

Imenovana lica su od tada pokušala da umanje značaj bilo kakve veze sa Epštajnom. Objavljivanje više od tri miliona dokumenata Ministarstva pravde razotkrilo je njegov društveni krug. Važno je napomenuti da pojavljivanje na fotografijama objavljenim u Epstajnovim dokumentima nije dokaz bilo kakvog nezakonitog postupanja.

Maskova komunikacija sa Epstajnom

Mask, sada najbogatiji čovjek na svijetu, pominje se više puta u podnescima, uključujući i ranije imejlove koji sugerišu prijateljski odnos godinama prije večere 2015. godine.

Dana 25. novembra 2012. godine, Mask je poslao Epštajnu imejl pitajući: „Kada je najluđa žurka na našem ostrvu?“ Dodao je: „Vjerovatno dolazimo samo Talula i ja“, misleći na britansku glumicu Talulu Rajli, svoju bivšu suprugu.

Poruka je bila odgovor na Epštajnov imejl od prethodnog dana, u kojem je pitao: „Koliko vas će biti u helikopteru za ostrvo?“ U to vrijeme, Epštajn je već bio osuđen za seksualne zločine nad maloljetnicima na Floridi.

U decembru 2013. godine, Mask je ponovo kontaktirao Epštajna kako bi dogovorio moguću posjetu finansijerovom karipskom ostrvu. „Biću u oblasti Britanskih Djevičanskih Ostrva i Sent Bartsa za praznike“, napisao je Mask. „Da li je dobro vrijeme da svratim?“

Svijet Pala ostavka zbog Epstajna! Bivši ministar kulture odlazi sa prestižnog instituta

Epstajn je odgovorio da bi početak nove godine bio idealan, rekavši Masku da „uvijek ima mjesta za tebe“. Razmjenili su još poruka na Božić, a Epstajn je napisao: „Druga ili treća bi bile savršene. Doći ću po tebe.“

Mask je odgovorio da mora da se vrati u Los Anđeles 2. januara, predložio fleksibilnost i zaključio: „Kada bi trebalo da krenemo na tvoje ostrvo onog drugog?“ Ostaje nejasno da li je Mask ikada putovao, ali imejlovi ukazuju na srdačan odnos.

Epstajn je očigledno jeziv

Uprkos otkrićima, Mask je više puta negirao bilo kakvu bliskost sa Epstajnom. U intervjuu za Vaniti fer, izjavio je: „Ne sjećam se da sam nekoga upoznao sa Epstajnom jer ga nisam dovoljno dobro poznavao da bih to uradio. Epštajn je očigledno jeziv, a Zakerberg mi nije prijatelj.“

Takođe je 31. januara na Platformi X negirao tvrdnje da je prisustvovao Epstajnovim okupljanjima, napisavši: „Nikada nisam bio ni na jednoj Epstajnovoj zabavi i više puta sam pozivao na krivično gonjenje onih koji su počinili zločine sa njim.“

Bivši direktor MIT-a i skrivene donacije

Drugi imejlovi koje je objavilo Ministarstvo pravde pokazali su da je Džoi Ito takođe prisustvovao večeri sa Epstajnom 30. novembra 2014. godine. U drugoj prepisci, Ito je govorio o putovanju sa osuđenim pedofilom. „Odlično! Dakle, sva trojica putuju sa Džefrijem u nedjelju? Mogu da im rezervišem auto da ih pokupi... Javiću vam se“, napisao je Ito.

Svijet Lov na djevojke iz Hrvatske za Epstajna: "Kupiću ti kartu za Split, tamo ćeš mi naći prijateljicu

Japanski preduzetnik i investitor podnio je ostavku na svoju poziciju na MIT-u 2019. godine nakon što je otkriveno da je Epstajn donirao 850.000 dolara privatnom istraživačkom univerzitetu između 2002. i 2017. godine.

Otkriveno je da je Ito pokušao da sakrije značajnu donaciju koja je bila usmjerena ka laboratoriji i Itovim ličnim investicionim fondovima, izvjestio je NPR. Vijest o njegovim vezama sa Epštajnom pojavila se nakon što je Njujorker objavio članak o njihovoj saradnji.

„Napori da se prikrije kontakt laboratorije sa Epštajnom bili su toliko dobro poznati da su ga neki zaposleni u kancelariji direktora laboratorije, Džoija Ita, zvali Voldemor, ili 'onaj-čije-ime-ne-smiješ-biti-imenovano'“, navodi se u članku. Ito je trenutno predsjednik Tehnološkog instituta Čiba u Japanu.

(indeks)