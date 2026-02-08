Vođa ljetnjeg kampa osuđen na zatvor zbog drogiranja i seksualnog zlostavljanja mladih dječaka

Bivši veterinar osuđen je na 23 godine i 10 mjeseci zatvora nakon što je drogirao i seksualno zlostavljao mlade dječake na letnjim kampovima. Džon Ruben, koga je njegova supruga nazvala "sadističkim, monstruoznim pedofilom", koristio je "plašt hrišćanstva" da izvrši seksualne napade na ranjivu djecu, čulo se na sudu u Lesteru.

Sudija Timoti Spenser KC rekao je 76-godišnjaku da će služiti dodatni period na uslovnoj slobodi, čime ukupna kazna iznosi 31 godinu i osam mjeseci. Ruben je ranije priznao krivicu za seksualni napad na dijete mlađe od 13 godina, napad na dijete mlađe od 13 godina penetracijom, osam tačaka okrutnosti prema djeci, tri tačke pravljenja nepristojnih slika djece i četiri optužbe vezane za drogu.

Na ročištu za izricanje presude u petak, sudija Spenser je rekao Rubenu:

- Na kraju krajeva, ovaj slučaj se tiče toga da ste vi ostvarivali seksualno zadovoljstvo ispunjavajući svoje seksualne fantazije usmerene na male dječake kroz pažljivu, cinicnu, ledenu pripremu i manipulaciju.

Njegova partnerka Suzan Ruben, koju je pedofil takođe drogirao kako se ne bi probudila dok je vršio napade, rekla je sudu da se osjeća "potpuno izdanom".

- Proveo je decenije pokušavajući da stvori sliku da je pravedan, častan čovjek, dok je zapravo bio sadistički, monstruozni pedofil - izjavila je.

Nastavljajući svoje izlaganje prilikom izricanja presude, sudija Spenser je rekao:

- Nesumnjivo postoji namjerno nepoštovanje dobrobiti žrtava. U krajnjoj analizi, radilo se o namjernom drogiranju dječaka uzrasta od osam do 11 godina kako bi se omogućili seksualni napadi bez otkrivanja, a šteta je na najvišem nivou. U izvještajima se, Džone Rubene, često pominje da ste tokom života bili skloni riziku. Po mom sudu, ukoliko dobijete priliku, nastavićete da preuzimate rizike, što bi predstavljalo opasnost od nanošenja ozbiljne štete drugima. Nemam nikakve dileme da zaključim da ste opasna osoba u smislu zakona.

(Telegraf)