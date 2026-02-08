Lindzi Von u stabilnom stanju

Izvor:
08.02.2026
Američka skijašica Lindzi Von nalazi se u stabilnom stanju u bolnici nakon teškog pada tokom trke spusta na Zimskim olimpijskim igrama u italijanskoj Kortini d'Ampeco, saopšteno je iz Skijaškog saveza Sjedinjenih Država.
"Lindzi je zadobila povredu, ali je u stabilnom stanju i u dobrim rukama tima američkih i italijanskih ljekara", navodi se u saopštenju.
Vonova je prebačena u bolnicu helikopterom nakon što je doživjela težak pad poslije samo 13 sekundi vožnje spusta.
Neimenovani izvor rekao je da se Vonova nalazi u bolnici u Trevizu.
Vonova je pokušala da osvoji olimpijsko zlato u spustu iako je ranije zadobila povredu prednjeg ukrštenog ligamenta.
