Zgodni sportista samuje na ZOI, a žene ga opsjedaju: "Mogu odmah u tvoju sobu"

07.02.2026

17:43

Згодни спортиста самује на ЗОИ, а жене га опсједају: "Могу одмах у твоју собу"
Foto: Instagram / jakepates

Zimske olimpijske igre biće i više nego zanimljive ako pratite vijesti koje nisu vezane isključivo za sportska dešavanja, već i za same sportiste koji se ovih dana nalaze u Italiji.

Počele su Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini, a samim tim sportisti iz velikog broja zemalja okupljeni su na jednom mjestu i trude se da, pored sportskog uspjeha, donesu i dozu zanimljivosti van borilišta.

Upravo to je uradio američki reprezentativac u snoubordingu Džejk Pejts, koji je snimio zanimljiv video u olimpijskom selu i poručio svima da će za Dan zaljubljenih biti sam.

Ovom informacijom posebno je obradovao pripadnice nježnijeg pola.

– Inače, slobodan sam 14. februara, ako neko slučajno pita – napisao je Džejk uz svoju objavu, dok pozira na terasi.

Naravno, nije trebalo mnogo vremena da upravo ova objava postane jedna od najpopularnijih na društvenim mrežama, a sigurno je i Džejkov telefon ubrzo počeo da „gori“ od pristiglih poruka.

„Mogu odmah da se uselim u sobu pored tvoje“, „U krevetu sam do tebe, ako si usamljen“, „Kakva slučajnost, i ja isto“, „Dobro je znati“, „Zainteresovana sam“, „Izgleda kao maneken“ — bili su samo neki od komentara.

