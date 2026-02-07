Logo
Skijaška zvijezda o Lindzi Von: "Ona je luda"

07.02.2026

Foto: Tanjug/AP/Marco Trovati

Brazilska alpska skijaška zvijezda Lukas Pinjeiro Broten nahvalio je povratak Lindzi Von na takmičarske staze.

On je istakao da je učešće Amerikanke na Zimskim olimpijskim igrama inspiracija daleko izvan svijeta skijanja.

"Ona je luda. Zaista luda. Ali luda na najbolji mogući način. Lindzi je uzor tolikom broju skijaša, ali i ljudima koji uopšte ne prate skijanje. Ona je primjer pomijeranja granica", rekao je Broten.

Aktuelni broj dva u svijetu u slalomu naglasio je da Von dokazuje da je nemoguće zapravo moguće.

"Lindzi pokazuje da je nemoguće zaista moguće i da svako određuje kako će izgledati njegova realnost. Ono što ona radi je neopisivo. Vjerujem u čuda, ali nisam mislio da je ovo moguće dok ona to nije dokazala", dodao je Brazilac, prenosi Sportklub.

Von napada zlato na ZOI

Lindzi Von je u subotu odradila drugi uspješan trening spusta zaredom i djeluje potpuno spremno za borbu za zlato u trci spusta na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, koja je na programu u nedjelju.

Amerikanka se vratila na stazu svega nešto više od nedjelju dana poslije rupture prednjeg ukrštenog ligamenta lijevog kolena, a u 41. godini ponovo pomjera granice u alpskom skijanju.

