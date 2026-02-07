Ekipa Srednjoškolskog centra Kostajnica pobjednik Malih olimpijskih igara

Muška ekipa Srednjoškolskog centra Kostajnica osvojila je prvo mjesto u futsalu na Malim olimpijskim igrama, koje su danas održane u Prijedoru, čime je izborila plasman na republičko takmičenje. U jakoj konkurenciji učenici su pokazali izuzetnu borbenost, timski duh i kvalitetnu igru, te zasluženo stigli do titule pobjednika.