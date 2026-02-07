Logo
Large banner

Ekipa Srednjoškolskog centra Kostajnica pobjednik Malih olimpijskih igara

07.02.2026

12:27

Komentari:

0
Средњошколски центар Костајница побједник Малих олимпијских игара
Foto: Ustupljena fotografija

Muška ekipa Srednjoškolskog centra Kostajnica osvojila je prvo mjesto u futsalu na Malim olimpijskim igrama, koje su danas održane u Prijedoru, čime je izborila plasman na republičko takmičenje. U jakoj konkurenciji učenici su pokazali izuzetnu borbenost, timski duh i kvalitetnu igru, te zasluženo stigli do titule pobjednika.

Za najboljeg golmana turnira proglašen je Luka Zec, dok je priznanje za najboljeg igrača pripalo Ivanu-Dragi Kulundžiji.

Средњошколски центар Костајница
Srednjoškolski centar Kostajnica

“Ovom prilikom čestitke svim igračima i profesoru Miroslavu Kosu na sjajnom vođenju ekipe. Posebnu zahvalnost dugujemo profesorima i učenicima koji su sa tribina pružali veliku podršku našem timu”, poručili su iz Srednjoškolskog centara Kostajnica.

Средњошколски центар Костајница
Srednjoškolski centar Kostajnica

Podijeli:

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стиже "најстрашнији хорор који ћете икада чути": Објављен и први трејлер

Kultura

Stiže "najstrašniji horor koji ćete ikada čuti": Objavljen i prvi trejler

3 h

0
Олово у Варешу затровало и д‌јецу

Gradovi i opštine

Olovo u Varešu zatrovalo i d‌jecu

3 h

0
Зеленски открио да су Американци дали рок

Svijet

Zelenski otkrio da su Amerikanci dali rok

3 h

0
Пронађена четири држављанина Црне Горе на подручју Зеленгоре

Društvo

Pronađena četiri državljanina Crne Gore na području Zelengore

4 h

0

Više iz rubrike

Новак Ђоковић

Ostali sportovi

Đoković na otvaranju ZOI: "Daleko je Los Anđeles"

4 h

0
Спектакл загарантован: Свечано отворене Зимске олимпијске игре у Милану и Кортини

Ostali sportovi

Spektakl zagarantovan: Svečano otvorene Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini

16 h

0
incident zimske olimpijske igre 2026 winter olympics games 2026

Ostali sportovi

Počinju Olimpijske igre u Italiji, sve spremno za spektakularno otvaranje

19 h

0
Новак Ђоковић

Ostali sportovi

Đoković se oglasio i napisao za koga navija

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

46

Veze sa Epstinom: pokrenuta istraga protiv bivšeg francuskog ministra kulture

15

32

Preminuo Miro Vuksanović

15

26

Fico zatražio nastavak rada slovačko-ruskih međudržavnih komisija

15

12

Veoma blizak Trampu: Ko je general Majkl Flin sa kojim se sastao Dodik?

15

10

Dodik: Nudio sam muslimanima 2 milijarde da se raziđemo, povlačim ponudu, ali ćemo se razići

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner