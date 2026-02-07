Ekipa Srednjoškolskog centra Kostajnica pobjednik Malih olimpijskih igara

07.02.2026
12:27
Komentari:0
Muška ekipa Srednjoškolskog centra Kostajnica osvojila je prvo mjesto u futsalu na Malim olimpijskim igrama, koje su danas održane u Prijedoru, čime je izborila plasman na republičko takmičenje. U jakoj konkurenciji učenici su pokazali izuzetnu borbenost, timski duh i kvalitetnu igru, te zasluženo stigli do titule pobjednika.
Za najboljeg golmana turnira proglašen je Luka Zec, dok je priznanje za najboljeg igrača pripalo Ivanu-Dragi Kulundžiji.
“Ovom prilikom čestitke svim igračima i profesoru Miroslavu Kosu na sjajnom vođenju ekipe. Posebnu zahvalnost dugujemo profesorima i učenicima koji su sa tribina pružali veliku podršku našem timu”, poručili su iz Srednjoškolskog centara Kostajnica.
