Pronađena četiri državljanina Crne Gore na području Zelengore

Izvor:

ATV

07.02.2026

11:47

Komentari:

0
Пронађена четири држављанина Црне Горе на подручју Зеленгоре
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske uprave Foča, zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji, u saradnji sa građanima, pronašli su četiri lica, državljane Crne Gore, čiji je nestanak prijavljen Policijskoj stanici Bileća 7. februara 2026. godine oko 6.30 časova.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Foča, nestala lica su posljednji put uočena putem video-nadzora 6. februara 2026. godine u 17.08 časova, u mjestu Dobro Polje, na području opštine Kalinovik. Tom prilikom zabilježeno je da se kreću putničkim motornim vozilom marke „Reno kaptur“ (Renault Captur) u pravcu opštine Kalinovik, nakon čega im se gubi svaki trag.

Odmah po prijavi nestanka, na teren su upućene sve raspoložive jedinice Policijske uprave Foča, kao i pripadnici Jedinice žandarmerije. Intenzivna potraga rezultirala je uspjehom oko 11.00 časova, kada su, zahvaljujući informacijama dobijenim od građana, četiri lica pronađena živa i zdrava na reonu planine Zelengora, na području opštine Kalinovik.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac, a policijski službenici nastavljaju rad u skladu sa zakonom.

Državljani Crne Gore izgubili su se na alternativnim putevima od Foče prema Trnovu kojima se ovih dana saobraća jer je glavni put zatvoren zbog klizišta. Alternativni pravci očigledno nisu obilježeni kako treba.

Foča

državljani Crne gore

Kalinovik

15

46

Veze sa Epstinom: pokrenuta istraga protiv bivšeg francuskog ministra kulture

15

32

Preminuo Miro Vuksanović

15

26

Fico zatražio nastavak rada slovačko-ruskih međudržavnih komisija

15

12

Veoma blizak Trampu: Ko je general Majkl Flin sa kojim se sastao Dodik?

15

10

Dodik: Nudio sam muslimanima 2 milijarde da se raziđemo, povlačim ponudu, ali ćemo se razići

