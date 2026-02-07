Pronađena četiri državljanina Crne Gore na području Zelengore

Policijski službenici Policijske uprave Foča, zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji, u saradnji sa građanima, pronašli su četiri lica, državljane Crne Gore, čiji je nestanak prijavljen Policijskoj stanici Bileća 7. februara 2026. godine oko 6.30 časova.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Foča, nestala lica su posljednji put uočena putem video-nadzora 6. februara 2026. godine u 17.08 časova, u mjestu Dobro Polje, na području opštine Kalinovik. Tom prilikom zabilježeno je da se kreću putničkim motornim vozilom marke „Reno kaptur“ (Renault Captur) u pravcu opštine Kalinovik, nakon čega im se gubi svaki trag.

Odmah po prijavi nestanka, na teren su upućene sve raspoložive jedinice Policijske uprave Foča, kao i pripadnici Jedinice žandarmerije. Intenzivna potraga rezultirala je uspjehom oko 11.00 časova, kada su, zahvaljujući informacijama dobijenim od građana, četiri lica pronađena živa i zdrava na reonu planine Zelengora, na području opštine Kalinovik.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac, a policijski službenici nastavljaju rad u skladu sa zakonom.

Državljani Crne Gore izgubili su se na alternativnim putevima od Foče prema Trnovu kojima se ovih dana saobraća jer je glavni put zatvoren zbog klizišta. Alternativni pravci očigledno nisu obilježeni kako treba.