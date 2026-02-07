Kamere snimile likvidaciju! Evo ko je Duško koji je ubio bivšu rukometašicu, tek izašao s robije!

Dok se grad oprašta od bivše sportistkinje, na vidjelo izlaze informacije o tome kako je likvidacija precizno planirana, ali i ko je čovjek koji je povukao obarač.

Prema najnovijim saznanjima, osumnjičeni Duško G. nije nasumično naišao, već je sa saučesnikom S. A. satima vukao "stražu" u svom automobilu. Ubica je tačno znao Aleksandrino kretanje. Čekali su trenutak kada će ona sjesti u svoje vozilo, a čim se smjestila za volan, Duško G. je prišao i ispalio smrtonosne hice.

Duškog G.

Čitav zločin odigrao se pred objektivima nadzornih kamera. Kako je potvrđeno za Telegraf, snimci sa nove zgrade ispred koje je ubijena, kao i sa nekoliko okolnih privatnih kuća, već su pod lupom inspektora. Ovi snimci biće ključni dokaz u rekonstrukciji svakog sekunda ove krvave akcije.

Zatvorski dani i stari dugovi?

Iako zvanični motiv i dalje ostaje pod velom tajne, Nišom kolaju nezvanične informacije koje bacaju novo svetlo na osumnjičenog. Naime, neki od izvora tvrde da je Duško G. tek nedavno izašao iz zatvora.

Žrtva

U gradu se spekuliše da bi motiv mogao biti neraščišćen dug iz prošlosti, koji datira još iz perioda pre nego što je Duško završio iza rešetaka. Da li su ovi dugovi povezani sa poslovima ili nekim drugim relacijama, utvrdiće istraga Višeg javnog tužilaštva.

Podsjećanje na porodičnu kletvu

Podsećamo, ovo je druga velika tragedija koja je pogodila porodicu Aleksandre Š. Njen suprug Dejan nastradao je 2017. godine u stravičnoj eksploziji automobila na Trošarini. Simbolika je jeziva -oboje su život izgubili u svojim vozilima, u razmaku od devet godina, ostavljajući dvoje dece bez roditeljskog staranja.

Hapšenje i krivični postupak

Pored direktnog izvršioca Duška G., policija je uhapsila i:

S. A. (61) iz Niša – koji je bio u kolima sa ubicom tokom zasede.

D. G. (61) iz Kruševca – koji je Dušku pružao utočište u okolini Aleksinca nakon zločina.