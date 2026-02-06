Logo
Uhapšen još jedan osumnjičeni za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića

Telegraf

06.02.2026

21:54

Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба
Foto: Screenshot

Pripadnici policije uhapsili su P. S., koji se sumnjiči da je učestvovao u bombaškom napadu na kuću Zdravka Čolića, izvršenom 3. februara, prenosi Telegraf.

Ranije su u ovom slučaju privedeni Senad M. (32) i Marko A. Prema dosadašnjim saznanjima, Senad M. i P. S. su 3. februara bacili ručnu bombu na kuću poznatog pjevača, dok im je Marko A. pomogao tako što je nabavio eksplozivne naprave.

Na saslušanju pred tužiocem, Senad M. je iskoristio zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je Marko A. kratko negirao izvršenje krivičnog djela i odbio da odgovara na pitanja javnog tužioca.

Napad na kuću Zdravka Čolića na Dedinju izveden je u ranim jutarnjim časovima, a snažna eksplozija uznemirila je stanovnike naselja. Tom prilikom geleri su oštetili fasadu objekta, kao i više parkiranih vozila. Stanari iz okolnih kuća naveli su da je detonacija bila izuzetno jaka, zbog čega su se aktivirali alarmni sistemi na automobilima širom naselja, dok su dijelovi eksplozivne naprave razletjeli desetinama metara unaokolo.

U trenutku napada, prema navodima, u kući se nalazila Čolićeva mlađa kćerka, dok je pjevač boravio u Zagrebu.

Sigurnosne kamere postavljene na vili na Dedinju, kako se saznaje, zabilježile su trenutak kada su dvojica za sada nepoznatih muškaraca tačno u pet sati ujutru bacila ručnu bombu na dom poznatog pjevača.

Zdravko Čolić

Zdravko Čolić bomba

