Pucano na srpsku policiju u Kopnenoj zoni bezbjednosti

Desio se još jedan napad u Kopnenoj zoni bezbjednosti na srpsku policiju kod sela Parada, pišu mediji.

Prema prvim informacijama, više od 100 metaka ispaljeno je iz automatskog oružja u pravcu policije.

U ataru sela Parada, prije dva dana, kopnene snage bezbjednosti naišle su na oborena stabla koja su presjekla put, što im je onemogućilo dalje kretanje.

U tom momentu na policajce je više napadača ispalilo desetine metaka iz automatskog oružja i pobjeglo ka južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji.

(Telegraf)