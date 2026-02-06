Pucano na srpsku policiju u Kopnenoj zoni bezbjednosti

06.02.2026
20:01
Desio se još jedan napad u Kopnenoj zoni bezbjednosti na srpsku policiju kod sela Parada, pišu mediji.
Prema prvim informacijama, više od 100 metaka ispaljeno je iz automatskog oružja u pravcu policije.
U ataru sela Parada, prije dva dana, kopnene snage bezbjednosti naišle su na oborena stabla koja su presjekla put, što im je onemogućilo dalje kretanje.
U tom momentu na policajce je više napadača ispalilo desetine metaka iz automatskog oružja i pobjeglo ka južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji.
(Telegraf)
