Srpska garant da se zločini neće ponoviti

Anku, Slavka, Jovana, Milana, Radojku i još 47-oro učenika narodne pučke škole a današnje OŠ „Đura Jakšić“ ustaše su ubile na najmonstruozniji način bez ispaljenog metka. Danas, nakon 8 decenija od monstruoznog zločina malo se zna šta se dešavalo tog 7-og februara. Učenici kroz svoje aktivnosti prenose dalje znanja o onome što se dogodilo.

"Jako je važno, ali ne samo da naši đaci, đaci osnovne škole "Đura Jakšić" u Šargovcu znaju za ovaj događaj, važno je da svi naši đaci širom Republike Srpske znaju šta se dogodilo u osnovnoj školi "Đura Jakšić" u Šargovcu 7 februara 1942 godine", rekao je Aleksandar Popović, nastavnik srpskog jezika u Osnovnoj školi "Đura Jakšić".

"Od šestog razreda sa našim nastavnicima počeli smo razgovarati o cijelom tom događaju, mnogo je važan da se ne zaboravi, da se nikad to više ne bi ponovilo jer je to jedan strašan zločin i užasan događaj", rekla je Magdalina Rojić, učenica IX razreda Osnovne škole „Đura Jakšić“.

"Još od malena smo prisustvovali svake godine parastosu, nekako učili su nas šta se desilo", kaže Jana Glamočanin, učenica IX razreda Osnovne škole „Đura Jakšić“.

Srpski narod i Republika Srpska nemaju nikakva prava da se u ime bilo kakvih modernih ideja odreknu nasljeđa drakulićkih žrtava na ovom području.

„Slava Bogu našoj sabornosti, pomirljivosti, nikome ništa ružno ne govorimo, ovo što je bilo ovdje je ugaoni za našu budućnost, za sve ono što radimo zajedno i moramo biti okrenuti jedni drugima“, rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

"Ako hoćemo da nam s više nikad ovo ne desi, moramo da se saberemo, da budemo jedinstveni i složni, zar ovo nije nešto oko čega možemo da se okupimo, ali ima još mnogo pitanja oko kojih možemo da se složimo'', rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Sadašnje i buduće generacije treba da njeguju kulturu sjećanja na stradalu srpsku djecu, ocijenio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

„I ova djeca danas što idu u ovu školu svakako na njima je zadatak da spoznaju šta se ovdje desilo, a zarad mira, zarad bolje budućnosti i Republike Srpske i našeg naroda“, rekao je Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

„Na raznorazne načine pričamo jednostavno da se ovaj zločin ne zaboravi jer ne smije se zaboraviti, jer ako zaboravimo onda se to i ponavlja“, rekao je Darko Tomić, direktor Osnovne škole „Đura Jakšić“ u Šargovcu.

Republika Srpska je garant da se nikada više neće desiti zločin nad djecom samo zato što imaju srpsko ime i prezime i što su krštena u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zaključio je izaslanik predsjednika Republike Srpske.

" Nema većeg i veličanstvenijeg spomenika ovoj djeci od djece koja danas idu u ovu školu i koja su pokazatelj da oni koji su htjeli da Srba nema i da Srbi više ne postoje da oni u svom naumu nisu uspjeli", rekao je Radovan Kovačević, izaslanik predsjednika Republike Srpske.

Ustaše su 7. februara 1942. godine u pokolju Srba, na najmonstruozniji način ubile više od 2.300 Srba, među kojima je bilo 551 dijete. Među ubijenim na zvjerski način, bez ispaljenog metka, bila su 52 učenika Osnovne škole "Đura Jakšić" u Šargovcu.