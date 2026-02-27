Psiholog objašnjava šta brak održava jakim

Bez obzira da li ste u braku godinu dana ili 20 godina, mnogi parovi dozvoljavaju da njihov ljubavni život padne u zaborav nakon što kažu: „Da“.

- Što je par duže zajedno, nažalost, ti sastanci se obično smanjuju, i ti parovi obično moraju više da rade da bi ih ostvarili - primjećuje terapeutkinja K’Hara Makini.

Pošto su proveli značajnu količinu vremena upoznajući svog partnera prije nego što ste se vjenčali, mnogi ne misle da treba da nastavite sa zabavljanjem i u svom bračnom životu. A da ne spominjemo da sa brakom dolazi i veća odgovornost, posebno sa djecom, tako da pronalaženje vremena za produbljivanje vaše veze postaje još izazovnije.

- Nastavite da se zabavljate sa svojim partnerom, bez obzira na to koliko dugo ste zajedno. Odvajanje vremena u kalendaru za redovne sastanke je neophodno za jači brak. Prednosti sastanaka su povećana povezanost i podsjetnik zašto par želi da bude zajedno. Rutinski sastanci su dobar način da se njeguje i razvija prijateljstvo, što je suštinska komponenta dugotrajne veze i braka - savjetuje Makini.

Bilo da je u pitanju večera i piće u vašem omiljenom restoranu ili večernja šetnja, zabavljanje sa vašim supružnikom će podići vašu vezu na viši nivo.

Koliko često treba planirati sastanke?

Kao opšte pravilo, jedno veče za sastanak nedjeljno je dovoljno za bračne parove, prema Mekini. Međutim, postoji nekoliko faktora koji utiču na to koliko često vi i vaš partner zakazujete ove sastanke.

Poštujte individualne preferencije

Prvo, svaka osoba ima različite potrebe i način života. Neki parovi mogu uživati u svojoj nezavisnosti tokom radne nedjelje i pronaći zadovoljstvo u nedjeljnom sastanku petkom uveče. Drugi parovi žele da vrijeme češće provode zajedno.

- Ono što svaki par treba da uzme u obzir da bi odredio broj večeri za sastanke koji će mu odgovarati jeste koliko društva želi i treba mu. Koliko im je odvlačenja pažnje od rutine života potrebno da bi iskra održala živom? - ističe psiholog Jasmin Sed.

U zavisnosti od različitih stilova ličnosti, ponekad jedan partner može željeti više kvalitetnog vremena, dok drugom može biti potrebno više vremena za sebe. Da biste izbegli neslaganje i sprečili da nagomilano negodovanje potkopa vašu vezu, obavezno izrazite svoje potrebe tokom otvorenog razgovora sa partnerom.

Fokusirajte se na kvalitet

Ako se previše koncentrišete na kvantitet, brzo ćete početi da posmatrate večeri za sastanke kao obavezu, nešto što treba da ispunite sa svoje liste obaveza. Fokusiranje na ishod, a ne na iskustvo provođenja vremena sa partnerom, na kraju će biti kontraproduktivno.

- Sve dok je sastanak svjesno usmjeren na par bez ometanja, to je idealno - kaže Makini.