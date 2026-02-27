Logo
Snimljen trenutak iskakanja tramvaja iz šina

ATV

27.02.2026

Трамвајска несрећа у Милану
Foto: Screenshot / X

U Milanu je u petak došlo do nesreće kada je tramvaj iskočio iz šina i udario u obližnju zgradu, a na društvenoj mreži Iks se ubrzo pojavio i snimak nesreće.

Snimak je nastao na takozvanoj "dašbord" kameri jednog automobila koji se nalazio u blizini mjesta nesreće.

Kako su javili mediji u Italiji, u ovoj nesreći je jedna osoba poginula, dok je njih nekoliko desetina povrijeđeno.

Prema preliminarnim izvještajima, osoba koja je poginula je najvjerovatnije bila prolaznik, dok su povrijeđeni bili putnici u tramvaju.

Do nesreće je, kako pišu lokalni mediji, došlo u 16 sati u ulici Viale Vitorio Veneto.

Mediji su takođe naveli da se radi o najnovijem tramvaju, 9. generacije, te se tek treba utvrditi zbog čega je došlo do ove tragične nesreće.

tramvaj

nesreća

Milano

