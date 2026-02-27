Muškarac danima bio zaglavljen u ''živom pijesku'' bez hrane i vode: Izvlačenje trajalo satima

Izvor:
Dramatično spašavanje dogodilo se na Floridi, gdje je muškarac iz Džeksonvila, Endru Gidens (36), pronađen i izvučen nakon što je danima bio zarobljen do ramena u blatu nalik „živom pijesku“, bez hrane i vode. Nestao je 14. februara, a njegov je nestanak prijavljen kada su porodica i prijatelji izrazili zabrinutost za njegovo mentalno zdravlje. Lokalne vlasti danas su potvrdile ovo nevjerovatno spašavanje.
Porodica nije vidjela Gidensa od Dana zaljubljenih, 14. februara, nakon čega je prijavljen njegov nestanak.
Kancelarija šerifa okruga Patnam saopštila je da su se porodica i prijatelji obratili vlastima jer je muškarac bio u depresiji poslije nedavnog raskida veze. Upravo je ta zabrinutost pokrenula potragu koja će dovesti do nevjerovatnog otkrića.
Zamjenici šerifa pronašli su Gidensa u četvrtak na lokaciji kompanije Vulkan Materijals, istočno od Melrouza, kako je prenio NBC Njuz.
Bio je "zaglavljen do ramena u blatu, ispod nivoa okolne trave, zbog čega je bio gotovo neprimjetan", objavljeno je na društvenim mrežama.
Vatrogasna služba dodala je da je Gidens nekoliko dana bio zarobljen bez hrane i vode, dok su se temperature u tom području spuštale ispod nule, što je dodatno otežavalo njegovo stanje i prijetilo hipotermijom.
Akcija spašavanja bila je izuzetno kompleksna.
Pripadnici službi u početku pokušavali da ga izvuku uz pomoć užadi. Kada to nije bilo dovoljno, koristili su ljestve, drvene daske i drugi alat kako bi ga oslobodili.
Zbog izuzetno nestabilnog tla, spasioci su morali da napreduju oprezno kako i sami ne bi propali u opasno blato.
Nakon više od dva sata napornog rada, muškarac je konačno izvučen oko 20.30 časova po lokalnom vremenu.
Endru Gidens je bio svjestan i komunicirao je sa spasiocima tokom cijele akcije.
Ipak, zbog ozbiljnosti situacije i višednevnog izlaganja hladnoći i iscrpljenosti, helikopterom je prebačen u bolnicu u kritičnom stanju.
Iz kancelarije šerifa naveli su da protiv njega neće biti podnesene prijave za neovlašćen ulazak, uzimajući u obzir njegovo mentalno zdravlje i tešku situaciju u kojoj se našao.
Ovaj događaj služi kao podsjetnik na važnost brze reakcije i hrabrosti spasilačkih službi.
