Muškarac danima bio zaglavljen u ''živom pijesku'' bez hrane i vode: Izvlačenje trajalo satima

Izvor:

Agencije

27.02.2026

18:14

Komentari:

0
Мушкарац данима био заглављен у ''живом пијеску'' без хране и воде: Извлачење трајало сатима
Foto: Pexels

Dramatično spašavanje dogodilo se na Floridi, gdje je muškarac iz Džeksonvila, Endru Gidens (36), pronađen i izvučen nakon što je danima bio zarobljen do ramena u blatu nalik „živom pijesku“, bez hrane i vode. Nestao je 14. februara, a njegov je nestanak prijavljen kada su porodica i prijatelji izrazili zabrinutost za njegovo mentalno zdravlje. Lokalne vlasti danas su potvrdile ovo nevjerovatno spašavanje.

Nestanak i očajnička potraga

Porodica nije vidjela Gidensa od Dana zaljubljenih, 14. februara, nakon čega je prijavljen njegov nestanak.

Kancelarija šerifa okruga Patnam saopštila je da su se porodica i prijatelji obratili vlastima jer je muškarac bio u depresiji poslije nedavnog raskida veze. Upravo je ta zabrinutost pokrenula potragu koja će dovesti do nevjerovatnog otkrića.

Zarobljen u „živom pijesku“: Borba sa hladnoćom i glađu

Zamjenici šerifa pronašli su Gidensa u četvrtak na lokaciji kompanije Vulkan Materijals, istočno od Melrouza, kako je prenio NBC Njuz.

Bio je "zaglavljen do ramena u blatu, ispod nivoa okolne trave, zbog čega je bio gotovo neprimjetan", objavljeno je na društvenim mrežama.

Vatrogasna služba dodala je da je Gidens nekoliko dana bio zarobljen bez hrane i vode, dok su se temperature u tom području spuštale ispod nule, što je dodatno otežavalo njegovo stanje i prijetilo hipotermijom.

Herojska akcija spašavanja: Sati borbe protiv nestabilnog tla

Akcija spašavanja bila je izuzetno kompleksna.

Pripadnici službi u početku pokušavali da ga izvuku uz pomoć užadi. Kada to nije bilo dovoljno, koristili su ljestve, drvene daske i drugi alat kako bi ga oslobodili.

Zbog izuzetno nestabilnog tla, spasioci su morali da napreduju oprezno kako i sami ne bi propali u opasno blato.

Nakon više od dva sata napornog rada, muškarac je konačno izvučen oko 20.30 časova po lokalnom vremenu.

Nakon spašavanja: Stanje i budući koraci

Endru Gidens je bio svjestan i komunicirao je sa spasiocima tokom cijele akcije.

Ipak, zbog ozbiljnosti situacije i višednevnog izlaganja hladnoći i iscrpljenosti, helikopterom je prebačen u bolnicu u kritičnom stanju.

Iz kancelarije šerifa naveli su da protiv njega neće biti podnesene prijave za neovlašćen ulazak, uzimajući u obzir njegovo mentalno zdravlje i tešku situaciju u kojoj se našao.

Ovaj događaj služi kao podsjetnik na važnost brze reakcije i hrabrosti spasilačkih službi.

