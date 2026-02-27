Eksplozija u Tesliću: Šta su pokazali pokazali prvi rezultati istrage?

Oko pola osam jutros u Tesliću se začula eksplozija. Na svu sreću, povrijeđenih nije bilo. Naprava je eksplodirala na putu koji je udaljen na oko 300 metara od kuće Slavena Jelića, predsjednika teslićkog parlamenta.

Prvi rezultati istrage pokazuju da je aktivirana nakon što je Jelić preko nje prešao automobilom.

"Nakon prolaska komšijske kuće osjetio sam jaku eksploziju koja se čula do grada. Nakon što sam prošao i ostavio sina u školi jer je škola blizu vidio sam određene stvari na licu mjesta gdje sam odmah pozvao komšiju", rekao je predsjednik Skupštine grada Teslića Slaven Jelić.

A onda i policiju. Materijalne štete nije bilo. Jelić smatra da je ovo politički motivisan napad. A u Tesliću danas jedinstven stav i vlasti i opozicije – osuđuju svaki vid nasilja i nadležne pozivaju da ispitaju ovaj slučaj.

"Ako su navodi tačni mi najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja. I molimo institucije da utvrde činjenično stanje i obavijeste javnost o istom", kazao je predsjednik Kluba odbornika SNSD-a u SG Teslić Radislav Đurić.

"Ja se iskreno nadam da policija radi svoj posao da organi tužilaštva i javnog reda i mira rade svoj posao i da su uradili onaj dio posla koji su trebali", dodao je predsjednik Kluba odbornika SDS-a u SG Teslić Stojan Smiljanić .

"Sad sam to čuo ovdje. Kao svaki normalan čovjek osuđujem svaki vid nasilja. Ali moram iskreno da kažem pozivam kontrolne organe da urade svoj dio posla. Tamo gdje se dijeli novac, gdje neko uzeo od nekoga novac, nije proveo ono što je trebao provesti uvijek će doći do takvih problema. Mislim da je krajnje vrijeme da kontrolni organi istraže sve", rekao je odbornik SPS-a u SG Teslić Dragutin Škrebić.

Da se sve istraži očekuje i gradonačelnik Teslića. Milan Miličević sa svojim saradnicima osudio je napad na Jelića.

"Nažalost, moramo to nazvati pravim imenom ovo je pokušaj ubistva. Srećom, nije se to dogodilo. Nije bilo povrijeđenih, nije bilo ni težih stvari. Nadamo se da je ovo kraj linije zla", kazao je gradonačelnik Teslića Milan Miličević.

A šta se zapravo danas dogodilo u Tesliću pokazaće istraga. Uviđaj je izvršila kriminalistička policija Policijske uprave Doboj. U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.