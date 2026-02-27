Logo
Policija pretresa kuću brata Mila Đukanovića

Izvor:

Tanjug

27.02.2026

20:12

Полиција претреса кућу брата Мила Ђукановића
Foto: screenshot / RTCG

Crnogorska policija danas pretresa kuću koja je u vlasništvu Aca Đikanovića, brata bivšeg predsjednika te zemlje Mila Đukanovića u nikšićkom naselju Rastoci, prenosi RTCG.

Ranije danas, policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović.

U pitanju je zgrada u ulici Vuka Karadžića, gdje su i prostorije Prve banke, čiji je Đukanović većinski vlasnik.

Akcija se sprovodi po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, potvrđeno je za RTCG.

Ацо Ђукановић полиција Црна Гора

Region

Policija opkolila zgradu u kojoj živi brat Mila Đukanovića

Bivši predsjednik i nekadašnji premijer Crne Gore Milo Đukanović saslušan je u četvrtak u Specijalnom državnom tužilaštvu u okviru istrage koja je protiv njega pokrenuta jer Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK), navodno, nije prijavio ručne satove vredne do 225 hiljada evra, prenijeli su crnogorski mediji.

Aco Đukanović

Mile Đukanović

pretresi

Milo Đukanović

