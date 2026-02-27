Policija pretresa kuću brata Mila Đukanovića

Izvor:
Tanjug
27.02.2026
20:12
Komentari:0
Crnogorska policija danas pretresa kuću koja je u vlasništvu Aca Đikanovića, brata bivšeg predsjednika te zemlje Mila Đukanovića u nikšićkom naselju Rastoci, prenosi RTCG.
Ranije danas, policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović.
U pitanju je zgrada u ulici Vuka Karadžića, gdje su i prostorije Prve banke, čiji je Đukanović većinski vlasnik.
Akcija se sprovodi po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, potvrđeno je za RTCG.
Region
Policija opkolila zgradu u kojoj živi brat Mila Đukanovića
Bivši predsjednik i nekadašnji premijer Crne Gore Milo Đukanović saslušan je u četvrtak u Specijalnom državnom tužilaštvu u okviru istrage koja je protiv njega pokrenuta jer Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK), navodno, nije prijavio ručne satove vredne do 225 hiljada evra, prenijeli su crnogorski mediji.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu