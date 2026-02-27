Logo
Sijevali noževi u centru grada: Mladić teško ranio nekoliko ljudi

Kurir

27.02.2026

15:56

0
Сијевали ножеви у центру града: Младић тешко ранио неколико људи

Prava drama odigrala se u Nikšiću kada je na Trgu slobode došlo do svađe i tuče između nekoliko muškaraca, a više njih je povrijeđeno. Nakon toga se više njih javilo na ukazivanje ljekarske pomoći u Medicinski centar u Nikšiću.

- Dežurnoj službi OB Nikšić prijavljeno je da je na Trgu slobode u Nikšiću došlo do svađe i tuče više lica. Odmah po prijemu obavještenja, policijski službenici su upućeni u Medicinski centar, gdje su zatekli dva lica – jedno sa dvije ubodne rane u predjelu leđa i drugo sa ubodnom ranom u predjelu ruke, nanesenom oštrim predmetom. Nakon pružene medicinske pomoći, kod oba lica su konstatovane teške tjelesne povrede i zadržani su na daljem liječenju - saopšteno je iz UP.

Povrijeđena lica su nakon ukazane pomoći i opservacije puštena na dalje kućno liječenje.

- Preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi rasvjetljavanja svih okolnosti događaja, policijski službenici su obezbijedili dokaze i utvrdili da je A.B. (25) iz Nikšića, kako se sumnja, upotrebom noža, nakon svađe i tuče sa oštećenim licima, istima nanio teške tjelesne povrede, a potom se udaljio u nepoznatom pravcu - dodaje se u saopštenju.

Postupajući tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici izvršio je pravnu kvalifikaciju događaja, izjasnivši se da je riječ o krivičnom djelu teško ubistvo u pokušaju, te naložio podnošenje krivične prijave protiv A.B.

Za osumnjičenim se intenzivno traga u cilju njegovog lišenja slobode. Inače, A.B. je povratnik u vršenju istovjetnih, kao i drugih krivičnih djela.

Crna Gora

Nikšić

napad nožem

Komentari (0)
