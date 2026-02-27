Sijevali noževi u centru grada: Mladić teško ranio nekoliko ljudi

Izvor:
Kurir
27.02.2026
15:56
Komentari:0
Prava drama odigrala se u Nikšiću kada je na Trgu slobode došlo do svađe i tuče između nekoliko muškaraca, a više njih je povrijeđeno. Nakon toga se više njih javilo na ukazivanje ljekarske pomoći u Medicinski centar u Nikšiću.
- Dežurnoj službi OB Nikšić prijavljeno je da je na Trgu slobode u Nikšiću došlo do svađe i tuče više lica. Odmah po prijemu obavještenja, policijski službenici su upućeni u Medicinski centar, gdje su zatekli dva lica – jedno sa dvije ubodne rane u predjelu leđa i drugo sa ubodnom ranom u predjelu ruke, nanesenom oštrim predmetom. Nakon pružene medicinske pomoći, kod oba lica su konstatovane teške tjelesne povrede i zadržani su na daljem liječenju - saopšteno je iz UP.
Društvo
Tropik i udruženja osoba sa invaliditetom pokreću kampanju za zaštitu parking mjesta
Povrijeđena lica su nakon ukazane pomoći i opservacije puštena na dalje kućno liječenje.
- Preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi rasvjetljavanja svih okolnosti događaja, policijski službenici su obezbijedili dokaze i utvrdili da je A.B. (25) iz Nikšića, kako se sumnja, upotrebom noža, nakon svađe i tuče sa oštećenim licima, istima nanio teške tjelesne povrede, a potom se udaljio u nepoznatom pravcu - dodaje se u saopštenju.
Postupajući tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici izvršio je pravnu kvalifikaciju događaja, izjasnivši se da je riječ o krivičnom djelu teško ubistvo u pokušaju, te naložio podnošenje krivične prijave protiv A.B.
Svijet
Beba od 18 mjeseci pala sa 33 metra visine
Za osumnjičenim se intenzivno traga u cilju njegovog lišenja slobode. Inače, A.B. je povratnik u vršenju istovjetnih, kao i drugih krivičnih djela.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu
15:50
Krvavo cvijeće S02 EP295(12+)
serijski program
16:40
Vježbajte sa Lidijom
lajfstajl
16:50
Najbolje iz ATV jutra
jutarnji program
17:10
Centar dana
infotejment
18:50
Marketing
marketing
19:00
ATV vijesti
informativni program vijesti
19:40
Marketing
marketing