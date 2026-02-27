Kasete su ljudi kupovali kao ludi, a sada vrijede i 50.000 dolara

Provjerite spisak 13 retkih kaseta koje danas vrede pravo bogatstvo. Neke od njih prodate su za desetine hiljade dolara.

Ako imate staru kolekciju kaseta koja se nalazi u kutiji, podrumu ili tavanu, možda imate predmet koji danas vredi hiljade - čak i desetine hiljada - dolara.

Evo 13 kaseta koje su postale pravi dragulji za kolekcionare.

1. The Black Album – Prince

Album je trebalo da bude objavljen 1987. godine, ali ga je Prins povukao iz distribucije neposredno pre objavljivanja. Mali broj promotivnih primjeraka je od tada procurio.

Vrijednost: Oko 5.000 dolara, a jedan primerak je prodat za 8.750 dolara 2017. godine.

2. Licensed to Ill – Beastie Boys

Prvo izdanje iz 1986. godine je danas rijetkost.

Vrijednost: Do 1.500 dolara ako je fabrički zapečaćeno. Polovni primjerci mogu dostići cijenu od 25 do 50 dolara.

3. Deftons - Deftons

Samo 15 primjeraka ove demo trake je proizvedeno 1992. godine.

Vrijednost: Jedan primjerak je prodat 2024. godine za 5.000 dolara.

4. Ten – Pearl Jam

Debitantski album sa hitovima poput „EvenFlow“ i „Black“.

Vrijednost: Zapečaćena prva izdanja mogu dostići cijenu do 4.000 dolara, dok se sačuvani primjerci kreću između 400 i 700 dolara.

5. Illmatic – Nas

Jedan od najuticajnijih hip-hop albuma svih vremena.

Vrijednost: Do 900 dolara za zapečaćenu kasetu, oko 100 dolara za polovnu.

6. The Versace Experience - Prelude 2 Gold – Prince

Promotivna kaseta podeljena na Versaće sajmu u Parizu 1995. godine.

Vrijednost: Oko 4.000 dolara.

7. Adult Diversion – Alvvays

Rijetko izdanje objavljeno pre potpisivanja ugovora sa velikom izdavačkom kućom.

Vrijednost: Preko 3.400 dolara.

8. Nevermind – Nirvana

Kultni album koji je definisao 1990-te.

Vrijednost: Do 1.500 dolara za zapečaćene primjerke.

9. Infinite – Eminem

Rani Eminemovi radovi iz ograničenog izdanja.

Vrijednost: Kolekcionarski setovi se nude za oko 2.000 dolara.

10. Phish – Phish

Rana, samostalno objavljena kaseta benda.

Vrijednost: Primjerak u veoma dobrom stanju prodat 2024. godine za 1.200 dolara.

11. Man in the Mirror – Michael Jackson

Originalna demo kaseta ovog hita je izuzetno rijetka.

Procijenjena vrijednost: Između 30.000 i 50.000 dolara.

12. Xero – Linkin Park

Rijetko demo izdanje iz perioda pre svjetske slave.

Vrijednost: Prodato za 4.500 dolara.

13. Čovjek koji je prodao svijet – Dejvid Bovi

Britanska verzija ovog albuma je posebno tražena među kolekcionarima.

Vrijednost: Oko 200 dolara u dobrom stanju, prenosi Kurir.