Kasete su ljudi kupovali kao ludi, a sada vrijede i 50.000 dolara

Provjerite spisak 13 retkih kaseta koje danas vrede pravo bogatstvo. Neke od njih prodate su za desetine hiljade dolara.
Ako imate staru kolekciju kaseta koja se nalazi u kutiji, podrumu ili tavanu, možda imate predmet koji danas vredi hiljade - čak i desetine hiljada - dolara.
Evo 13 kaseta koje su postale pravi dragulji za kolekcionare.
Album je trebalo da bude objavljen 1987. godine, ali ga je Prins povukao iz distribucije neposredno pre objavljivanja. Mali broj promotivnih primjeraka je od tada procurio.
Vrijednost: Oko 5.000 dolara, a jedan primerak je prodat za 8.750 dolara 2017. godine.
Prvo izdanje iz 1986. godine je danas rijetkost.
Vrijednost: Do 1.500 dolara ako je fabrički zapečaćeno. Polovni primjerci mogu dostići cijenu od 25 do 50 dolara.
Samo 15 primjeraka ove demo trake je proizvedeno 1992. godine.
Vrijednost: Jedan primjerak je prodat 2024. godine za 5.000 dolara.
Debitantski album sa hitovima poput „EvenFlow“ i „Black“.
Vrijednost: Zapečaćena prva izdanja mogu dostići cijenu do 4.000 dolara, dok se sačuvani primjerci kreću između 400 i 700 dolara.
Jedan od najuticajnijih hip-hop albuma svih vremena.
Vrijednost: Do 900 dolara za zapečaćenu kasetu, oko 100 dolara za polovnu.
Promotivna kaseta podeljena na Versaće sajmu u Parizu 1995. godine.
Vrijednost: Oko 4.000 dolara.
Rijetko izdanje objavljeno pre potpisivanja ugovora sa velikom izdavačkom kućom.
Vrijednost: Preko 3.400 dolara.
Kultni album koji je definisao 1990-te.
Vrijednost: Do 1.500 dolara za zapečaćene primjerke.
Rani Eminemovi radovi iz ograničenog izdanja.
Vrijednost: Kolekcionarski setovi se nude za oko 2.000 dolara.
Rana, samostalno objavljena kaseta benda.
Vrijednost: Primjerak u veoma dobrom stanju prodat 2024. godine za 1.200 dolara.
Originalna demo kaseta ovog hita je izuzetno rijetka.
Procijenjena vrijednost: Između 30.000 i 50.000 dolara.
Rijetko demo izdanje iz perioda pre svjetske slave.
Vrijednost: Prodato za 4.500 dolara.
Britanska verzija ovog albuma je posebno tražena među kolekcionarima.
Vrijednost: Oko 200 dolara u dobrom stanju, prenosi Kurir.
