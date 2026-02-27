Sitnica: Kvadrat najskupljeg stana u Srpskoj plaćen 12.000 KM

Izvor:
Najskuplji stan prodat u Republici Srpskoj prošle godine plaćen je 798.000 KM u Palama, dok je za najskuplju kuću izdvojeno 600.000 KM u Trebinje, potvrđeno je iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP).
Dodaju da je površina najskupljeg stana iznosila 66,8 m², dok je korisna površina najskuplje kuće iznosila 316 m².
"Cijena najskupljeg prometovanog stana po kvadratnom metru u 2025. godini iznosila je 11.946,1 KM/m², a evidentirana je u opštini Pale (grad Istočno Sarajevo)", navode iz RUGIPP-a za "Nezavisne novine" i dodaju:
"Najviša prosječna cijena građevinskog zemljišta po gradovima i opštinama u Republici Srpskoj u 2025. godini zabilježena je u opštini Istočna Ilidža".
Zaključili su da je prošle godine u Registru cijena nepokretnosti evidentirano 18.172 kupoprodajnih ugovora.
