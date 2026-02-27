Koliko možete zaraditi od 20 milion pregleda na TikToku

Influenserka Čarli Vuli otkrila je koliko zvijezde društvenih mreža zaista mogu zaraditi na svom sadržaju.

Nakon što je jedan njen video postao viralan i prikupio više od 22 miliona pregleda, odlučila je s pratiocima podijeliti tačan iznos koji je zaradila te objasniti kako funkcioniše sistem isplate na TikToku.

Čarli Vuli na svom TikTok profilu, gdje je prati 89.000 ljudi, redovno objavljuje sadržaj o životu sa suprugom i malom djecom.

Video koji je postao senzacija na internetu

Krajem 2024. godine postala je viralna zahvaljujući duhovitom videu koji prikazuje kompilaciju snimaka u kojima njen suprug iznenada plaši njihovog starijeg sina.

Taj video je prikupio čak 22,2 miliona pregleda i 2,9 miliona lajkova, dok svi njeni videi zajedno imaju ukupno 9,8 miliona lajkova.

Zarada od 22 miliona pregleda

U nedavnom videu, Čarli je otvoreno progovorila o zaradi.

Objasnila je da se pridružila TikTokovom Fondu za kreatore, programu koji autorima sadržaja isplaćuje novac na osnovu pregleda njihovih videa.

"Dakle, imala sam jedan video koji je skupio 22,2 miliona pregleda i na njemu sam zaradila 3.500 funti (oko 4.000 eura)", otkrila je Čarli.

Međutim, pojasnila je da iznos isplate nije uvijek isti jer zavisi od promjenjive stope plaćanja.

Pojasnila je da TikTok plaća prema takozvanoj "stopi po minuti (RPM)“, koja se mijenja zavisno od toga u kojem se dijelu mjeseca video gleda.

"Kako se u Fondu za kreatore približava kraj mjeseca, čini se da RPM pada. Dakle, ako video objavite između 1. i 15. u mjesecu, moj RPM je obično oko 50 penija (60 centi), ali nakon 15. pada“, rekla je pa dodala:

"Mislim da sam ovaj video objavila baš u vrijeme kad je RPM bio niži i prilično sam sigurna da je iznosio samo 20 penija (24 centa). Da je bio 50 penija, zarada bi bila puno veća, ali svejedno sam jako zahvalna na onome što sam dobila".

Čarli je na kraju poručila kako "svakako savjetuje pridruživanje“ Fondu za kreatore jer je, kako kaže, "nevjerovatno da možete dobiti toliko novca od jednog videa“.

Kako funkcioniše TikTokov fond?

Prema zvaničnim stranicama TikToka, Fond za kreatore osmišljen je kako bi "najboljima i najtalentovanijima na TikToku pružio priliku da zarade novac svojim kreativnim talentom“.

Da bi se pridružili programu, korisnici moraju biti stariji od 18 godina, imati najmanje 10.000 pratilaca i ostvariti barem 100.000 pregleda u posljednjih 30 dana. Takođe, njihov nalog mora biti u skladu sa smjernicama zajednice.

Iako nije riječ o programu dijeljenja prihoda od oglasa, fond kvalifikovanim autorima osigurava isplate na osnovu "različitih faktora“. Neki od ključnih faktora koji utiču na zaradu su broj autentičnih pregleda, nivo angažmana publike te usklađenost sadržaja s pravilima platforme.

"Želimo svim kreatorima omogućiti da zarade radeći ono što vole i da svoju strast pretvore u izvor prihoda“, navodi se na stranici.

Ne postoji ograničenje broja korisnika koji se mogu pridružiti fondu, zbog čega se i iznosi isplata mogu mijenjati tokom vremena.