Logo
Large banner

Poznata bh. tvornica dobila novog vlasnika

Izvor:

ATV

26.02.2026

16:14

Komentari:

0
Творница алата Горажде
Foto: Tvornica alata Goražde

Poznata firma Tvornica alata Goražde (TAG) dobila je novog vlasnika.

Nakon nedavne prodaje poznate firme Tvornica alata Goražde (TAG), poznato je ko je postao njenim novim vlasnikom.

Prema saznanjima portala "BiznisInfo.ba", TAG je preuzeo Hakan Kirlioglu.

Ивица Дачић

Srbija

Ovo je najnovija informacija o stanju ministra Dačića

Ova poznata kompanija prodata je za iznos veći od pola miliona KM. Na vanberzanskom tržištu Sarajevske berze realizovana je trgovina paketom dionica TAG-a kroz jednu transakciju u kojoj je prodato 76.957 dionica. Postignuta cijena iznosila je 6,82 KM po dionici, što ukupno čini oko 525 hiljada KM za udio od preko 96 odsto kapitala firme.

Podsjetimo, dugogodišnji vlasnik bio je jedan od najistaknutijih goraždanskih preduzetnika, Hasan Tafro, koji je preminuo u avgustu prošle godine, nakon čega je vlasništvo prešlo na Edinu Tafro.

Ko je novi vlasnik

Porodica Kirlioglu već je duboko prisutna u privredi Goražda i Bosne i Hercegovine kao vlasnik jedne od najvećih tamošnjih kompanija – Pobjeda Rudet.

Доктор

Društvo

Već 61 doktor dao otkaz: Ljekari traže veće plate za 34 odsto

Njihova grupacija Kirlioglu Kimya Sanaji ve Tičaret Anonim Sirketi specijalizovana je za proizvodnju eksploziva i sredstava za rudarstvo i građevinarstvo.

Hakan Kirlioglu, novi vlasnik TAG-a, ujedno je i predsjednik Nadzornog odbora Pobjede Rudet.

Snagu ovog investitora najbolje pokazuju brojke: Pobjeda Rudet je u 2024. godini ostvarila prihode od gotovo 45 miliona KM. Ulazak ovako snažnog igrača mogao bi biti ključan za daljnji razvoj TAG-a.

Osnovna djelatnost TAG d.d. Goražde obuhvata proizvodnju i promet mašina i alata, obradu na CNC mašinama, termičku obradu, te praškasto bojenje.

Владимир Кецмановић

Srbija

Dječak ubica ponovo pred sudom: Kosta svjedoči protiv roditelja

Iako je firma u 2024. godini ostvarila prihode veće od milion KM, zabilježen je i gubitak od preko pola miliona KM, zbog čega je ulazak novog investitora bio neophodan za stabilizaciju poslovanja.

Podijeli:

Tag :

Goražde

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Швајцарски гигант отпушта 16.000 радника: Преостали морају да достигну норму

Ekonomija

Švajcarski gigant otpušta 16.000 radnika: Preostali moraju da dostignu normu

1 h

0
Кабири захвалио Додику: Израел стоји уз своје доказане пријатеље

Ekonomija

Kabiri zahvalio Dodiku: Izrael stoji uz svoje dokazane prijatelje

6 h

0
Куба, држава у Карибима

Ekonomija

Kraj muka za Kubance, stiže nafta

8 h

0
Америчка банка подигла дугорочну прогнозу цијене злата

Ekonomija

Američka banka podigla dugoročnu prognozu cijene zlata

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

34

Sve o utakmici Zvezda - Lil: Prenos, postave, glavni aduti

16

30

Martovska astro prognoza: Ko su miljenici sreće, a koga čeka hladan tuš?

16

25

Bitno: Četvrta godišnjica od početka sukoba u Ukrajini

16

16

RHMZ izdao upozorenje: Naredna 24 sata ključna

16

15

Minić-Kalabuhov: Zahvalnost Ruskoj Federaciji na dosljednoj podršci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner