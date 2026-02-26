Poznata bh. tvornica dobila novog vlasnika

Nakon nedavne prodaje poznate firme Tvornica alata Goražde (TAG), poznato je ko je postao njenim novim vlasnikom.

Prema saznanjima portala "BiznisInfo.ba", TAG je preuzeo Hakan Kirlioglu.

Ova poznata kompanija prodata je za iznos veći od pola miliona KM. Na vanberzanskom tržištu Sarajevske berze realizovana je trgovina paketom dionica TAG-a kroz jednu transakciju u kojoj je prodato 76.957 dionica. Postignuta cijena iznosila je 6,82 KM po dionici, što ukupno čini oko 525 hiljada KM za udio od preko 96 odsto kapitala firme.

Podsjetimo, dugogodišnji vlasnik bio je jedan od najistaknutijih goraždanskih preduzetnika, Hasan Tafro, koji je preminuo u avgustu prošle godine, nakon čega je vlasništvo prešlo na Edinu Tafro.

Ko je novi vlasnik

Porodica Kirlioglu već je duboko prisutna u privredi Goražda i Bosne i Hercegovine kao vlasnik jedne od najvećih tamošnjih kompanija – Pobjeda Rudet.

Njihova grupacija Kirlioglu Kimya Sanaji ve Tičaret Anonim Sirketi specijalizovana je za proizvodnju eksploziva i sredstava za rudarstvo i građevinarstvo.

Hakan Kirlioglu, novi vlasnik TAG-a, ujedno je i predsjednik Nadzornog odbora Pobjede Rudet.

Snagu ovog investitora najbolje pokazuju brojke: Pobjeda Rudet je u 2024. godini ostvarila prihode od gotovo 45 miliona KM. Ulazak ovako snažnog igrača mogao bi biti ključan za daljnji razvoj TAG-a.

Osnovna djelatnost TAG d.d. Goražde obuhvata proizvodnju i promet mašina i alata, obradu na CNC mašinama, termičku obradu, te praškasto bojenje.

Iako je firma u 2024. godini ostvarila prihode veće od milion KM, zabilježen je i gubitak od preko pola miliona KM, zbog čega je ulazak novog investitora bio neophodan za stabilizaciju poslovanja.