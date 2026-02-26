Logo
Oglasio se doktor koji liječi ministra Dačića: Stanje i dalje teško

Izvor:

Telegraf

26.02.2026

17:20

Komentari:

0
Ивица Дачић
Foto: FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević otkrio je najnovije informacije o zdravstvenom stanju ministra unutrašnjih poslova i lidera SPS Ivice Dačića.

"Stanje ministra Dačića je i dalje teško. Medicinski tim koji se bavi njegovim liječenjem ulaže maksimalne napore. Nema pogoršanja, ali nema ni poboljšanja. Liječenje se nastavlja po svim postulatima savremene interne medicine. U koliko bude bilo kakvih promjena, bićete blagovremeno obavješteni", kazao je doktor Popević.

Ивица Дачић-2602026

Srbija

Ministar Dačić je zbog ovoga u rizičnoj grupi

Dačić je juče zbrinut u Kliničkom centru, gdje su je konstatovana obostrana upala pluća, prenosi Telegraf.





Ivica Dačić

Ivica Dačić u bolnici

Ivica Dačić upala pluća


