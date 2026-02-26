Oglasio se doktor koji liječi ministra Dačića: Stanje i dalje teško

Pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević otkrio je najnovije informacije o zdravstvenom stanju ministra unutrašnjih poslova i lidera SPS Ivice Dačića.

"Stanje ministra Dačića je i dalje teško. Medicinski tim koji se bavi njegovim liječenjem ulaže maksimalne napore. Nema pogoršanja, ali nema ni poboljšanja. Liječenje se nastavlja po svim postulatima savremene interne medicine. U koliko bude bilo kakvih promjena, bićete blagovremeno obavješteni", kazao je doktor Popević.

Dačić je juče zbrinut u Kliničkom centru, gdje su je konstatovana obostrana upala pluća, prenosi Telegraf.