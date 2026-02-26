Oglasio se Klinički centar Srbije o stanju Ivice Dačića

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi se na bolničkom lečenju u Kliničkom centru Srbije, zbog obostrane upale pluća, a njegovo zdravstveno stanje lekari ocenjuju kao teško, ali stabilnije u odnosu na prethodnu noć.

Ministar Dačić je i dalje pod stalnim ljekarskim nadzorom i primjenjuju se sve neophodne terapijske mjere.

„Pacijent je trenutno stabilnijeg opšteg stanja, ali je i dalje riječ o ozbiljnoj kliničkoj slici koja zahtijeva intenzivno praćenje i liječenje“, navodi doktor Spasoje Popević, uz napomenu da je za konačne prognoze još uvijek rano.

O daljem toku liječenja i oporavku ministra Dačića, javnost će biti blagovremeno obaveštavana.

(telegraf)