Oglasio se Klinički centar Srbije o stanju Ivice Dačića

Izvor:

Telegraf

26.02.2026

12:06

Komentari:

1
Ивица Дачић
Foto: Tanjug/FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi se na bolničkom lečenju u Kliničkom centru Srbije, zbog obostrane upale pluća, a njegovo zdravstveno stanje lekari ocenjuju kao teško, ali stabilnije u odnosu na prethodnu noć.

Ministar Dačić je i dalje pod stalnim ljekarskim nadzorom i primjenjuju se sve neophodne terapijske mjere.

„Pacijent je trenutno stabilnijeg opšteg stanja, ali je i dalje riječ o ozbiljnoj kliničkoj slici koja zahtijeva intenzivno praćenje i liječenje“, navodi doktor Spasoje Popević, uz napomenu da je za konačne prognoze još uvijek rano.

O daljem toku liječenja i oporavku ministra Dačića, javnost će biti blagovremeno obaveštavana.

(telegraf)

Komentari (1)
